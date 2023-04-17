Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова

В администрации Петербурга активно пытаются сгладить ситуацию, связанную с массовым голосованием горожан за отставку действующего губернатора Александра Беглова, в частности, с помощью применения «накруток» ботов на опросы петербуржцев про соответствующую петицию. Об этом изданию "LIVE24" сообщил сотрудник пресс-службы Смольного, решивший остаться анонимным.

«С двух часов дня мы связываемся со всеми сервисами, способными предоставить ботов для того, чтобы немного улучшить ситуацию с опросом. При этом Елена Никитина и рядовые сотрудники пресс-службы понимают, что справиться с петербуржцами практически невозможно. Многие действительно не любят губернатора. Надеются, что боты смогут хотя бы 15% голосов “против” отставки оттянуть на себя», - рассказал он.

Также источник "LIVE24" добавил, что в коридорах пресс-службы превалируют не самые «комплементарные» по отношению к градоначальнику мнения. Сотрудников возмущает тот факт, что вместо остроумного ответа «по делу» в Смольном предпочитают нанимать ботов за счет городского бюджета.

17 апреля активистами «Города перемен» была опубликована петиция на имя президента России Владимира Путина с требованием отправить Беглова в отставку. Представители движения также провели опрос в соцсетях с целью выяснить, поддерживают ли жители Петербурга данную инициативу. СМИ отмечали, что только в Telegram-канале проголосовало более 360 тысяч горожан, подавляющее большинство которых выступили за отставку губернатора.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, после чего городские власти были вынуждены отреагировать на происходящее. Однако, как следует из комментария источника, способы для этого были выбраны весьма спорные.