Yandex.RTB

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова

Image 16+
Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В администрации Петербурга активно пытаются сгладить ситуацию, связанную с массовым голосованием горожан за отставку действующего губернатора Александра Беглова, в частности, с помощью применения «накруток» ботов на опросы петербуржцев про соответствующую петицию. Об этом изданию "LIVE24" сообщил сотрудник пресс-службы Смольного, решивший остаться анонимным.

«С двух часов дня мы связываемся со всеми сервисами, способными предоставить ботов для того, чтобы немного улучшить ситуацию с опросом. При этом Елена Никитина и рядовые сотрудники пресс-службы понимают, что справиться с петербуржцами практически невозможно. Многие действительно не любят губернатора. Надеются, что боты смогут хотя бы 15% голосов “против” отставки оттянуть на себя», - рассказал он.

Также источник "LIVE24" добавил, что в коридорах пресс-службы превалируют не самые «комплементарные» по отношению к градоначальнику мнения. Сотрудников возмущает тот факт, что вместо остроумного ответа «по делу» в Смольном предпочитают нанимать ботов за счет городского бюджета.

17 апреля активистами «Города перемен» была опубликована петиция на имя президента России Владимира Путина с требованием отправить Беглова в отставку. Представители движения также провели опрос в соцсетях с целью выяснить, поддерживают ли жители Петербурга данную инициативу. СМИ отмечали, что только в Telegram-канале проголосовало более 360 тысяч горожан, подавляющее большинство которых выступили за отставку губернатора.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, после чего городские власти были вынуждены отреагировать на происходящее. Однако, как следует из комментария источника, способы для этого были выбраны весьма спорные.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова

Сегодня, 20:14

Пригожин о выступлении Беглова на фоне флага Украины: «Это «глубинное государство», о котором я говорил»

15-04-2023, 18:38

Шугалей и Фонд защиты национальных ценностей просят Генпрокуратуру проверить Беглова

14-04-2023, 14:09

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток 13 апреля устроил стрельбу в школе

13-04-2023, 14:38

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

12-04-2023, 23:13

Депутатская поправка 2.0: Смольный взял под контроль утверждение расходов бюджета в обход ЗакСа

12-04-2023, 17:35

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской

12-04-2023, 12:32

Реализация современного парка электробусов в Петербурге «забуксовала» на этапе проектировки

10-04-2023, 16:55

В Василеостровском районе в квартире у 33-летнего маляра обнаружили 3 кг взрывчатки, винтовку и наркотики

8-04-2023, 18:38

Политолог Аркатов не исключил политической сделки между Бегловым и либералами в парламенте Петербурга

7-04-2023, 21:41

Незаконную застройку у Опочининского сада Петербурга взяли на контроль в СК

7-04-2023, 11:50

В Санкт-Петербурге госпитализировали попавшего под троллейбус на самокате 14-летнего подростка

6-04-2023, 21:13

Заявления Повелия об обеспечении петербуржцев соцжильем противоречат статистике

6-04-2023, 18:10

Насилие, наркомания, суицид: Петербург стал небезопасным для детей

6-04-2023, 08:31

Смольный в обмен на гранты использовал «Волонтёрскую роту» для накрутки ботов в проектах Беглова

5-04-2023, 18:03

Смольный тормозит строительство спортивного центра рядом с парком Им. Академика Сахарова

3-04-2023, 19:04

В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается выпадение снега

3-04-2023, 14:28

«Метрострой Северной столицы» рискует провалить конкурс на проектирование зеленой ветки

2-04-2023, 16:29

Петербуржцы хотят видеть Беглова на прямых линиях с горожанами вместо его «замов»

30-03-2023, 17:44

Смольный рассчитывает заработать 1,5 млрд на петербуржцах с «лишними» квартирами

29-03-2023, 17:18

Певица Полина Гагарина призналась, что могла сыграть в киноленте «Вызов» вместо Пересильд
  • 15-04-2023, 23:13

Певица Полина Гагарина призналась, что могла сыграть в киноленте «Вызов» вместо Пересильд

Музыкальная исполнительница Полина Гагарина могла сняться в кинокартине "Вызов" вместо актрисы Юлии Пересильд. Она получала приглашение на съемки,

Пригожин о выступлении Беглова на фоне флага Украины: «Это «глубинное государство», о котором я говорил»
  • 15-04-2023, 18:38

Пригожин о выступлении Беглова на фоне флага Украины: «Это «глубинное государство», о котором я говорил»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о выступлении петербургского губернатора Александра Беглова в Таврическом дворце на фоне

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ
  • Сегодня, 19:04

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ

Юлия Финогенова высказала несогласие с предложением наказывать граждан РФ за хранение наличных более 1 миллиона рублей. По словам доцента кафедры

StarHit: сбежавшая из РФ Алла Пугачева назвала себя единственной звездой в СССР и России
  • 15-04-2023, 11:42

StarHit: сбежавшая из РФ Алла Пугачева назвала себя единственной звездой в СССР и России

Сегодня, 15 апреля 2023 года, Примадонне отечественной эстрады исполняется 74 года, пишет StarHit. В последнее время имя артистки упоминается в

Филипп Киркоров едва не потерял сознание после разоблачения Хомяка в шоу «Маска»
  • Сегодня, 11:27

Филипп Киркоров едва не потерял сознание после разоблачения Хомяка в шоу «Маска»

Очередной выпуск развлекательной программы «Маска» прошел вчера на ТНТ. Зрители и члены жюри узнали, кто прятался в костюме Хомяка. Большинство

Нутрициолог Строков перечислил 4 продукта, которые снизят уровень холестерина
  • 15-04-2023, 18:28

Нутрициолог Строков перечислил 4 продукта, которые снизят уровень холестерина

Высокий уровень плохого холестерина может привести к увеличению риска сердечных приступов и инсультов. Однако изменения в питании и образе жизни

Интересная информация
Итальянский премьер Мелони заявила, что решение перевести Усса под домашний арест было аномальным
  • 15-04-2023, 14:53

Итальянский премьер Мелони заявила, что решение перевести Усса под домашний арест было аномальным

Во время судебного процесса над Артемом Уссом, являющимся сыном главы Красноярского края, не обошлось без "аномалий". Такое заявление сделала

«СП»: Профессор Божедомов перечислил главные секреты мужского долголетия
  • 14-04-2023, 20:43

«СП»: Профессор Божедомов перечислил главные секреты мужского долголетия

Профессор Владимир Божедомов перечислил главные секреты мужского долголетия. Известный ученый поведал «СП», как заставить сильную половину

Американские журналисты рассказали о ситуации с санкциями
  • Вчера, 08:33

Американские журналисты рассказали о ситуации с санкциями

Журналисты американского издания «Washington Post» привели сведения экспертов о том, в какой степени компании западных государств соблюдают

США собираются провести переговоры о санкциях
  • Сегодня, 08:48

США собираются провести переговоры о санкциях

Представители американского министерства финансов собираются совершить визит в ряд государств европейского союза, а также в Киргизию и Казахстан.