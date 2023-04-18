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Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники

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Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Под Петербургом практически уничтожен корпуса санатория «Сестрорецкий курорт», несмотря на все протесты активистов и градозащитников. Многочисленные обращения неравнодушных петербуржцев в надзорные органы не смогли остановить показательную «казнь» здравницы.

Накануне градозащитники опубликовали видеозапись, на кадрах которой видно, как происходило уничтожение корпусов санатория «Сестрорецкий курорт». Активисты напоминают, что снос происходил с нарушением установленных норм. В результате вся округа покрылась строительной пылью и грязью, что может привести к уничтожению уникальной климатической зоны.

«В Сестрорецком курорте продолжается уничтожение уникальной климатической зоны. Мы сейчас наблюдаем работы по сносу третьего корпуса, которые идут уже не первую неделю. Вы можете видеть облака пыли, которые устремляются в парк и покрывают его плотным слоем грязи строительной, мусора и так далее», — рассказал активист.

 

Активист напомнил, что инициативная группа обращалась во всевозможные инстанции. Так, градозащитники направляли письма в полицию, Следственный комитет, Госстройнадзор, Роскадастр, природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и другие инстанции. Однако это не остановило застройщика от демонтажа корпусов санатория.

«Инициативная группа пыталась предотвратить незаконный снос третьего корпуса, незаконный захват парка санаторий, который нам обещают открыть после так называемой «просушки». И те действия, которые предпринимала инициативная группа были направлены на то, чтобы санаторий остался санаторием. Все действия были в рамках закона, были обращения в вышестоящие инстанции – депутатам, президенту, куда только не обращались. Вы сами могли все наблюдать – последние несколько месяцев вся эта эпопея длилась. Результат мы видим», — указал активист.

Также активист усомнился, что горожане смогут посещать парк вокруг санатория «Сестрорецкий курорт», когда закончится так называемая «просушка». Он не исключил, что девелопер впоследствии захватить парк.

«Корпус сносят, сносят с нарушениями. Огромное количество пыли, парк загрязняется, то есть уже пляж практически там весь, черный песок. Ну и соответственно парк закрыт на так называемую просушку. Что будет дальше, друзья, мы можем только догадываться», — подытожил активист.

Напомним, в начале марта в Санкт-Петербурге разгорелся крупный скандал из-за сноса корпусов санатория «Сестрорецкий курорт». Компания ЛСР приступила к демонтажу, не дождавшись от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) решения по заявку активистов. Ранее градозащитники потребовали от ведомства признать корпуса санатория выявленным объектом культурного наследия (ОКН).

Активисты подчеркивают, что ни общественный резонанс, ни обращения в Следственный комитет и к президенту России, не смогли остановить незаконный снос. При этом в администрации губернатора Александра Беглова до сих пор не прокомментировали происходящее. Градозащитники не исключали, что снос мог начаться не без покровительства «курортной мафии».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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