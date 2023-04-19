Петиция за отставку Беглова показала высокий уровень недовольства работой губернатора – публицист Голубь

Прошедший в Санкт-Петербурге опрос за отставку губернатора Александра Беглова показал высокий уровень недовольства жителей города работой администрации градоначальника. Соответствующим образом политический аналитик, публицист Юрий Голубь прокомментировал петицию за отставку Беглова, которую подписали больше 800 тысяч петербуржцев.

Активисты движения «Петербург – город Перемен» день назад создали петицию с требованием отставки губернатора Александра Беглова. Опрос движения вызвал широчайший резонанс в Telegram и других социальных сетях. За сутки, прошедшие с публикации, в голосовании поучаствовали более миллиона горожан, и интерес к нему не утихает.

Опрос прокомментировал политический аналитик, публицист Юрий Голубь, указав, что таким образом жители Санкт-Петербурга выражают недовольство всеми управленческими провалами команды губернатора Александра Беглова.

«Опрос, который сегодня прошел — это очередной черный камень на весах народной оценки горожанами деятельности администрации Санкт-Петербурга. А также это как массовое выражение недовольства работой коммунальных служб, особенно в зимний период, и массовое выражение недовольства по поводу транспортной реформы. Разумеется, это голосование не имеет какой-либо законной силы с точки зрения политического процесса. Но его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов», — заявил Голубь.

Публицист подчеркнул, что в интернет-опросе не могут принять участие пожилые люди и граждане, не использующие социальные сети. Поэтому в реальности вполне вероятно, что число недовольных намного больше.

«Кроме того, нужно понимать, что, если только в интернет-опросе в районе миллиона человек проголосовали против действующего губернатора, то в реальности вполне вероятно, что число недовольных будет еще больше. Потому что пожилые люди не столь активно пользуются интернетом. Хотя, проблемы, о которых я уже упомянул, касаются их даже в большей степени, чем остальных горожан», — указал публицист.

В заключение Голубь посоветовал действующей администрации города задуматься об электоральных перспективах.

«Так что это большой повод задуматься об электоральных перспективах действующей администрации», — подытожил Голубь.

Ранее петербуржцы в соцсетях призвали подписывать петицию за отставку губернатора Александра Беглова.