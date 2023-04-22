В Санкт-Петербурге за сутки еще 574 человека заразились COVID-19

В Северной столице за прошедшие сутки, 21 апреля, коронавирус был подтвержден еще у 574 человек. Данная информация поступила сегодня, в субботу, от оперативного штаба по мониторингу распространения инфекции в РФ. Также отмечается, что за истекшие 24 часа в городе на Неве выздоровел 571 гражданин. За аналогичный период в больницы доставили 67 человек, семь граждан умерли.

По данным оперативного штаба, в России за сутки в общей сложности в лечебные учреждения доставили 958 человек. Если сравнивать с 20 апреля, то показатель меньше на 13,5%. По выздоровлению выписали 7414 россиян. Кроме того, в стране было обнаружено 7030 новых носителей коронавирусной инфекции, 34 пациента скончались.

Ранее в Роспотребнадзоре поделились информацией о новом подварианте коронавируса "арктур". Сообщалось, что на сегодняшний день он зафиксирован в самых разных странах, впервые был выявлен на территории Индии. Указанный подвариант может отличаться большей заразностью, однако не характеризуется высокой патогенностью. Симптомы "арктура" аналогичны симптомам традиционного ковида.