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«Столько лет с кучкой кукол справиться не могут!» - петербуржцы высмеяли Смольный за планы «упорядочить» работу аниматоров

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«Столько лет с кучкой кукол справиться не могут!» - петербуржцы высмеяли Смольный за планы «упорядочить» работу аниматоров
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

На старте «высокого сезона» в Смольном обеспокоены жалобами туристов, которых атакуют исторические персонажи и люди в ростовых куклах странных животных, и глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев полагает, что необходимо начать с этим бороться системно. Он пояснил, что вначале власти планируют выяснить, в каком статусе аниматоры «работают» – как самозанятые, как индивидуальные предприниматели или просто мешают прохожим. 

Корнеев добавил, что обсуждается и вопрос, как регулировать их работу, используя опыт закона об уличных музыкантах, подписанный недавно губернатором Александром Бегловым. Согласно закону, локации для выступлений поделили на условно «тихие», «умеренные» и «громкие», регламентировав использование звуковой аппаратуры, а также обязали музыкантов согласовывать шоу, причем один коллектив или исполнитель не может выступить на одном месте чаще трех раз в месяц. 

«Даже из тех жалоб, которые поступают от граждан, мы видим, что есть как индивидуальные предприниматели, которые оформили свою работу, тогда мы смотрим на качество оказания услуг. В большинстве своем, видимо, это незаконная деятельность. Тогда это вопрос общественной безопасности, который требует дальнейшего регулирования», - заключил он.

Проблема навязчивых аниматоров в Петербурге действительно существует уже несколько лет  – молодые люди пристают к гуляющим туристам и горожанам, вымогая деньги, а при отказе от совместного фото иногда ведут себя грубо, угрожая и оскорбляя, особенно женщин с детьми. Кроме того, некоторые аниматоры еще и продают товары сомнительного качества – петербуржцы жаловались на продавцов чая и парфюмерии неизвестного происхождения, а многие используют животных, в том числе, редких и необычных, которых нельзя содержать в неволе без соответствующих знаний и условий. Иногда их все-таки наказывают – так в сентябре 2022 года полиция задержала юношей в костюмах коня, дракона и жирафа, досаждавших прохожим на Дворцовой площади и Аничковом мосту – они получили штраф. 

Между тем, в существующей базе достаточно статей, позволяющих избавить город от подобных персонажей – это и ст. 14.1 и 20.1 КОАП о незаконном предпринимательстве и мелком хулиганстве, и ст. 163 Уголовного кодекса, подразумевающая ответственность за вымогательство, и различные виды ответственности за нарушение природоохранного законодательства, если речь идет о работе с животными.

К сожалению, пострадавшие от действий «кукловодов» и «дрессировщиков» редко обращаются в полицию с заявлением, а превентивная работа в Петербурге ведется слабо, хотя многие полагают, что чиновникам из администрации стоило бы уделять проблеме внимание – в прошлом году горожане даже подали петицию с требованием убрать вымогателей, портящих репутацию всем петербургским уличным артистам, раз и навсегда, как это сделали в Казани. Но этого так и не произошло, что позволило части горожан утверждать, что «кукловоды» находятся в доле с администрацией районов, поэтому работать им никто особенно и не мешает. 

Глава комитета по туризму, обративший, наконец, внимание на вымогателей-аниматоров «нарабатывает очки», потому что собирать целые комиссии и придумывать новые законы для того, чтобы победить «кучку ростовых кукол», оповещая об этом прессу – просто смешно, полагают читатели «Фонтанки».

 

«Индивидуальных предпринимателей» или официально оформленных самозанятых среди аниматоров нет, убеждены читатели. Но даже если и так, ведут себя представители уличного шоу-бизнеса весьма нагло, навязывая свои услуги. Подобный способ «заработка» по факту незаконен, а чиновникам Смольного стоит чаще выходить «в народ» из кабинетов, чтобы в этом убедиться. 

 

Проблема существует, но она далеко не основная, и вместо уличных артистов правительство города могло бы заняться «передвижным цирком шапито» имени Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга.  По всей видимости, гнев читателя связан с недавним решением ФКР направлять судебные повестки всем задолжавшим фонду. 

 

Закон против аниматоров не представляется чем-то нужным, так как вымогательство и навязывание платной услуги не может быть законно в принципе, и нужно лишь нормально использовать существующий ресурс убрать их из города, убеждены горожане. Но так как в Смольном любят законотворчество, не исключено, что вскоре появится новый законопроект, достойный знаменитых запретов собакам лаять по ночам, а людям – спускаться обнаженными в подземку, чтобы развести там костер и запустить дрон – последние положения вошли в городской закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», подписанный Бегловым в прошлом году, и названный лучшим примером имитации бурной деятельности. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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