Yandex.RTB

Около 130 000 петербуржцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь в прошлом году

Image 16+
Около 130 000 петербуржцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь в прошлом году
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В минувшем году получателями высокотехнологичной медицинской помощи в Северной столице стали 129 000 человек. Показатель 2021-го был меньше на 17,4 процента. Такое заявление сделал в ходе рабочего совещания с членами правительства Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что в настоящее время нужно делать упор на повышение качества и доступности медицинской помощи.

По словам губернатора, город пережил непростой период пандемии ковида и справился с этим вызовом достойно. В Петербурге стало умирать меньше людей от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, в городе на Неве наблюдается существенное снижение смертности среди младенцев. По данному показателю Северная столица является одним из лидеров в стране. Стоит отметить, что в прошлом году объем финансирования госпрограммы составил 232,9 млрд руб. Из этой суммы в случае со 161 млрд речь идет о деньгах, которые выделены из бюджета Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Около 130 000 петербуржцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь в прошлом году

Вчера, 23:23

В Санкт-Петербурге за сутки еще 574 человека заразились COVID-19

22-04-2023, 14:23

«Столько лет с кучкой кукол справиться не могут!» - петербуржцы высмеяли Смольный за планы «упорядочить» работу аниматоров

22-04-2023, 13:19

Из школы на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге эвакуировали детей в связи с возгоранием в классе

21-04-2023, 23:58

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в 4-комнатной коммунальной квартире

20-04-2023, 21:43

В Буграх взрывотехники обследовали обнаруженный на детской площадке подозрительный предмет

19-04-2023, 19:33

Петиция за отставку Беглова показала высокий уровень недовольства работой губернатора – публицист Голубь

19-04-2023, 12:06

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

18-04-2023, 19:20

Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники

18-04-2023, 14:58

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова

17-04-2023, 20:14

Пригожин о выступлении Беглова на фоне флага Украины: «Это «глубинное государство», о котором я говорил»

15-04-2023, 18:38

Шугалей и Фонд защиты национальных ценностей просят Генпрокуратуру проверить Беглова

14-04-2023, 14:09

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток 13 апреля устроил стрельбу в школе

13-04-2023, 14:38

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

12-04-2023, 23:13

Депутатская поправка 2.0: Смольный взял под контроль утверждение расходов бюджета в обход ЗакСа

12-04-2023, 17:35

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской

12-04-2023, 12:32

Реализация современного парка электробусов в Петербурге «забуксовала» на этапе проектировки

10-04-2023, 16:55

В Василеостровском районе в квартире у 33-летнего маляра обнаружили 3 кг взрывчатки, винтовку и наркотики

8-04-2023, 18:38

Политолог Аркатов не исключил политической сделки между Бегловым и либералами в парламенте Петербурга

7-04-2023, 21:41

Незаконную застройку у Опочининского сада Петербурга взяли на контроль в СК

7-04-2023, 11:50

Специалисты назвали самые быстрые способы для потери веса
  • 23-04-2023, 20:35

Специалисты назвали самые быстрые способы для потери веса

Поддержание здорового веса тела —это основа крепкого здоровья. Эксперты назвали самые быстрые способы для потери лишнего веса. Во-первых, нужно

Журналист из РФ Михаил Шахназаров осудил Вайкуле за слова о памятниках советским солдатам ВОВ
  • 22-04-2023, 18:23

Журналист из РФ Михаил Шахназаров осудил Вайкуле за слова о памятниках советским солдатам ВОВ

Эстрадная певица Лайма Вайкуле на днях шокировала заявлением. Она сообщила, что памятники погибшим советским солдатам во времена Великой

Киноактриса РФ Елена Валюшкина проинформировала, что тайно вышла замуж
  • 23-04-2023, 20:25

Киноактриса РФ Елена Валюшкина проинформировала, что тайно вышла замуж

Несколько дней назад знаменитая российская киноактриса Елена Валюшкина посетила передачу «Ты не проверишь» на канале НТВ. Во время программы артистка

StarHit: Члены жюри телешоу «Маска» сразу же раскрыли, кто скрывался под маской Кактуса
  • 23-04-2023, 21:43

StarHit: Члены жюри телешоу «Маска» сразу же раскрыли, кто скрывался под маской Кактуса

В феврале этого года на канале «НТВ» стартовал новый сезон любимого всеми проекта «Маска». Шоу подходит к концу и сегодня вечером телезрители увидели

Бледанс пришла на вечеринку без нижнего белья, а Арзамасова продемонстрировала свои ноги в мини
  • 22-04-2023, 21:23

Бледанс пришла на вечеринку без нижнего белья, а Арзамасова продемонстрировала свои ноги в мини

В модном ресторане «Чайка» вчера прошла белая вечеринка журнала «КиноРепортер» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. На ней

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина впервые в 2023 году отдохнула на пляже у моря
  • 22-04-2023, 08:25

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина впервые в 2023 году отдохнула на пляже у моря

У Максима Галкина (ризнан иноагентов) были затяжные гастроли в Германии и США. Из-за этого юморист не смог даже отпраздновать день рождения

Интересная информация
59-летний актер РФ Игорь Верник женился в третий раз
  • 22-04-2023, 18:51

59-летний актер РФ Игорь Верник женился в третий раз

Игорь Верник зарегистрировал официально свои отношения с возлюбленной. Этот брак для прославленного российского актера стал третьим. В этом раз

Комик Гудков заявил, что шоу «Вечерний Ургант» окончательно не закрыто
  • Вчера, 08:46

Комик Гудков заявил, что шоу «Вечерний Ургант» окончательно не закрыто

В конце февраля минувшего года руководство Первого канала поставило на паузу популярное шоу «Вечерний Ургант» из-за изменения сетки вещания.

«Столько лет с кучкой кукол справиться не могут!» - петербуржцы высмеяли Смольный за планы «упорядочить» работу аниматоров
  • 22-04-2023, 13:19

«Столько лет с кучкой кукол справиться не могут!» - петербуржцы высмеяли Смольный за планы «упорядочить» работу аниматоров

На старте «высокого сезона» в Смольном обеспокоены жалобами туристов, которых атакуют исторические персонажи и люди в ростовых куклах странных

Шайе обозначил позицию Китая
  • 22-04-2023, 10:38

Шайе обозначил позицию Китая

Руководитель китайского дипломатического представительства во Франции Лю Шайе выступил с заявлением о политике западных государств по отношению к