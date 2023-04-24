Около 130 000 петербуржцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь в прошлом году

В минувшем году получателями высокотехнологичной медицинской помощи в Северной столице стали 129 000 человек. Показатель 2021-го был меньше на 17,4 процента. Такое заявление сделал в ходе рабочего совещания с членами правительства Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что в настоящее время нужно делать упор на повышение качества и доступности медицинской помощи.

По словам губернатора, город пережил непростой период пандемии ковида и справился с этим вызовом достойно. В Петербурге стало умирать меньше людей от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, в городе на Неве наблюдается существенное снижение смертности среди младенцев. По данному показателю Северная столица является одним из лидеров в стране. Стоит отметить, что в прошлом году объем финансирования госпрограммы составил 232,9 млрд руб. Из этой суммы в случае со 161 млрд речь идет о деньгах, которые выделены из бюджета Петербурга.