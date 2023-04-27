После шумихи в СМИ в Смольном хотят привлечь к плетению маскировочных сетей горожан вместо соцработников

Власти Санкт-Петербурга призывают жителей города приходить на матер-классы по плетению маскировочных сетей, а также созданию окопных свечей. Об этом сообщает издание «ЗАКС.ру» со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Беглова. По информации источника, соответствующие мероприятия пройдут в рамках Доброго субботника 29 апреля.

Отмечается, что каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах, которые проведут во всех административных районах Северной столицы. Кроме того, в Смольном предлагают всем желающим горожанам поучаствовать и в прочих активностях, направленных на поддержку бойцов, задействованных в специальной военной операции (СВО) на Украине. Так, например, в Адмиралтейском районе подрастающие петербуржцы рисуют открытки для военных, отстаивающих государственные интересы.

Вместе с тем в Кировском, Красносельском, Выборгском и других районах города на Неве начнут собирать гуманитарную помощь для участников СВО, а также людей, проживающих в зоне боевых действий.

Ранее ряд информационных источников отмечали, что соцработники Санкт-Петербурга занимаются плетением маскировочных сетей вместо поддержки мобилизованных граждан и их семей. Журналисты обращали внимание, что в районных администрациях фактически «закрывают глаза» на подобное нерациональное использование кадров. При этом чиновники заявляют будто бы такого рода работы выполняются только добровольно и в перерывах между основной деятельностью.

Судя по всему, после пристального внимания со стороны СМИ в Смольном решили задействовать в изготовлении маскировки для фронта простых горожан на безвозмездной основе. При этом команда губернатора Беглова не стала выдумывать какие-то особые способы привлечь как можно больше горожан или поощрить их, а просто назвала это мастер-классами.

Напомним, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Александр Ржаненков ранее говорил об остром дефиците сотрудников для работы с мобилизованными россиянами и их семьями. Также он рассказывал, что в связи с этим горожане регулярно жалуются парламентариям и в комиссию ЗакСа по соцполитике.