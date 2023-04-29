Синоптик Мироничева рассказала о погоде в Санкт-Петербурге в апреле

Синоптик Наталья Мироничева рассказала в целом о погоде в Санкт-Петербурге в апреле этого года. Она отметила, что погодные условия в этом месяце оказались достаточно разными. Мироничева напомнила, что начался апрель с достаточно холодной погоды, когда были морозы и выпадал снег. Однако, отметила она, затем с 6 по 26 число в городе заметно потеплело, достаточно долго светило солнце в течение этих дней, не выпадало слишком много осадков.

Она отметила, что в эти дни температура воздуха прогревалась до +17 градусов, а самые жаркие дни пришлись на 24-26 апреля, когда температура воздуха прогревалась до более чем +20 градусов. Однако в конце апреля с 27 числа в городе началось похолодание.

«Небольшое похолодание 13–15 апреля, ледоход на Неве — это тоже приметы петербургской весны… Солнечный, сухой период завершился апофеозом 24–26 апреля, когда погода поманила нас летом. Днем воздух прогревался до +21...+22 градусов, солнце припекало вовсю, и горожане поспешили скинуть весенне-осенние одежды», – рассказала она.