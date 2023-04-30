Беглов позволяет уничтожать Петербург. В Сети не верят в спасение разрушающегося дома на Васильевском острове

Жители Санкт-Петербурга убеждены, что представители городских властей не предпримут никаких мер для спасения разрушающегося исторического здания на 11-й линии Васильевского острова. По мнению горожан, при действующем губернаторе Александре Беглове Северную столицу продолжают уничтожать.

Информация об аварийном состоянии дома № 52 на 11-й линии Васильевского острова появилась в СМИ и социальных сетях в субботу, 29 апреля. Местные жители просят спасти здание, построенное в начале XX века, а в качестве причины разрушения называют строительство нового дома на соседнем земельном участке.

Пользователи Сети удивляются, как в Северной столице при возведении одного здания умудряются параллельно разрушать другое. Некоторые горожане считают, что ответственность за происходящее с историческим наследием Петербурга полностью лежит на губернаторе Александре Беглове, который позволяет представителям строительного бизнеса уничтожать город.

Также в социальных сетях не исключают, что заинтересованные лица таким образом просто создали очередной повод для последующего сноса еще одного исторического здания, на месте которого могут построить парковку для нового «человейника» или торговый центр, что для Северной столицы уже становится «традицией».

Петербуржцы уверены, что никто разрушающийся дом спасать не будет, так как «город отдан на откуп бандитам». А губернатор Беглов при этом, считают горожане, будет вновь отчитываться о том, что в Петербурге «все хорошо».

Отдельные пользователи не понимают, зачем в ущерб историческому наследию строить в непосредственной близости от старых домов современные здания, а также напоминают, что ситуация достигла беспрецедентных масштабов, и свидетельством этому стало разрушение главного музея города – Эрмитажа.

Ранее петербургские активисты сообщили о падении лепнины с главного здания Эрмитажа. По имеющейся информации, сооружение лишилось значительной части карниза шириной в оконный пролет. При этом по периметру здания наблюдаются повреждения лепного декора и трещины на штукатурке фасада под крышей.