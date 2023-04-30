Yandex.RTB

Беглов позволяет уничтожать Петербург. В Сети не верят в спасение разрушающегося дома на Васильевском острове

Image 16+
Беглов позволяет уничтожать Петербург. В Сети не верят в спасение разрушающегося дома на Васильевском острове
Санкт-Петербург
Фото: petrogazeta.ru

Жители Санкт-Петербурга убеждены, что представители городских властей не предпримут никаких мер для спасения разрушающегося исторического здания на 11-й линии Васильевского острова. По мнению горожан, при действующем губернаторе Александре Беглове Северную столицу продолжают уничтожать.

Информация об аварийном состоянии дома № 52 на 11-й линии Васильевского острова появилась в СМИ и социальных сетях в субботу, 29 апреля. Местные жители просят спасти здание, построенное в начале XX века, а в качестве причины разрушения называют строительство нового дома на соседнем земельном участке.

Пользователи Сети удивляются, как в Северной столице при возведении одного здания умудряются параллельно разрушать другое. Некоторые горожане считают, что ответственность за происходящее с историческим наследием Петербурга полностью лежит на губернаторе Александре Беглове, который позволяет представителям строительного бизнеса уничтожать город.

 

Также в социальных сетях не исключают, что заинтересованные лица таким образом просто создали очередной повод для последующего сноса еще одного исторического здания, на месте которого могут построить парковку для нового «человейника» или торговый центр, что для Северной столицы уже становится «традицией».

 

Петербуржцы уверены, что никто разрушающийся дом спасать не будет, так как «город отдан на откуп бандитам». А губернатор Беглов при этом, считают горожане, будет вновь отчитываться о том, что в Петербурге «все хорошо».

 

Отдельные пользователи не понимают, зачем в ущерб историческому наследию строить в непосредственной близости от старых домов современные здания, а также напоминают, что ситуация достигла беспрецедентных масштабов, и свидетельством этому стало разрушение главного музея города – Эрмитажа.

 

Ранее петербургские активисты сообщили о падении лепнины с главного здания Эрмитажа. По имеющейся информации, сооружение лишилось значительной части карниза шириной в оконный пролет. При этом по периметру здания наблюдаются повреждения лепного декора и трещины на штукатурке фасада под крышей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Смольнинские СМИ «вывернули наизнанку» мнение Пучкова о выступлении Беглова в ЗакСе

Вчера, 17:24

Синоптик Мироничева рассказала о погоде в Санкт-Петербурге в апреле

Вчера, 12:03

После шумихи в СМИ в Смольном хотят привлечь к плетению маскировочных сетей горожан вместо соцработников

27-04-2023, 15:58

Картели, насекомые, банкротства госкомбинатов. Беглов отчитался в ЗакСе о проблемах соцпита

26-04-2023, 15:17

Около 130 000 петербуржцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь в прошлом году

24-04-2023, 23:23

В Санкт-Петербурге за сутки еще 574 человека заразились COVID-19

22-04-2023, 14:23

«Столько лет с кучкой кукол справиться не могут!» - петербуржцы высмеяли Смольный за планы «упорядочить» работу аниматоров

22-04-2023, 13:19

Из школы на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге эвакуировали детей в связи с возгоранием в классе

21-04-2023, 23:58

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в 4-комнатной коммунальной квартире

20-04-2023, 21:43

В Буграх взрывотехники обследовали обнаруженный на детской площадке подозрительный предмет

19-04-2023, 19:33

Петиция за отставку Беглова показала высокий уровень недовольства работой губернатора – публицист Голубь

19-04-2023, 12:06

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

18-04-2023, 19:20

Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники

18-04-2023, 14:58

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова

17-04-2023, 20:14

Пригожин о выступлении Беглова на фоне флага Украины: «Это «глубинное государство», о котором я говорил»

15-04-2023, 18:38

Шугалей и Фонд защиты национальных ценностей просят Генпрокуратуру проверить Беглова

14-04-2023, 14:09

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток 13 апреля устроил стрельбу в школе

13-04-2023, 14:38

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

12-04-2023, 23:13

Депутатская поправка 2.0: Смольный взял под контроль утверждение расходов бюджета в обход ЗакСа

12-04-2023, 17:35

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской

12-04-2023, 12:32

Гепатолог РФ Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени
  • Вчера, 22:21

Гепатолог РФ Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки,

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой в 2017 году
  • Вчера, 11:06

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой в 2017 году

Александр Балуев рассказал о последних съемках покойной актрисы Веры Глаголевой. Артистка снялась в кинофильме под названием «Одна война». Он же

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни
  • 28-04-2023, 21:09

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни

Сахарный диабет — это хроническая смертельно опасная болезнь. Количество больних недугом стремительно растет во всем мире. Диабету предшествует

Гепатолог РФ Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени
  • Вчера, 22:21

Гепатолог РФ Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки,

EAD: Гладильщикова заявила, что для съемок фильма «Вызов» в космос можно было не летать
  • 28-04-2023, 20:23

EAD: Гладильщикова заявила, что для съемок фильма «Вызов» в космос можно было не летать

В кинотеатрах продолжается показ фильма «Вызов» — самой громкой российской премьеры последнего времени. Картина вызывает полярные реакции, разделяя

Нежность в «Тополях» только на экране. Татьяна Доронина так и не простила Олега Ефремова
  • Вчера, 10:06

Нежность в «Тополях» только на экране. Татьяна Доронина так и не простила Олега Ефремова

Фильм «Три тополя на Плющихе» Татьяны Лиозновой полюбился многим в том числе за игру Татьяны Дорониной и Олега Ефремова. На съемочной площадке актеры

Интересная информация
Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России
  • 28-04-2023, 13:38

Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России

Власти Украины готовы к переговорам с Москвой, но только доя обсуждения капитуляции России и выплат репараций Киеву. Об этом во время сегодняшней

«Царьград»: После странного сюжета телеканала НТВ доктор Владислав Шафалинов задал вопросы о кори
  • 27-04-2023, 21:45

«Царьград»: После странного сюжета телеканала НТВ доктор Владислав Шафалинов задал вопросы о кори

Доктор медицинских наук и профессор Владислав Шафалинов опроверг утверждения о том, что у заболевших корью детей в пять лет, летальность составляет

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине
  • Вчера, 12:16

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине

Российская актриса Яна Поплавская рассказала о переживаниях, связанных с сыном. Наследник звезды в настоящее время находится на СВО. В минувшем году

Врач-гастроэнтеролог Лебедева проинформировала граждан в РФ о вреде употребления на завтрак каши с молоком
  • 27-04-2023, 21:37

Врач-гастроэнтеролог Лебедева проинформировала граждан в РФ о вреде употребления на завтрак каши с молоком

Употребление каши с молоком на завтрак может навредить здоровью человека. Об этом гражданам РФ рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. По