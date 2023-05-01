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Сдвинуть мусор ради фотоотчета. Как проходит уборка после реформы ЖКХ в Петербурге

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Сдвинуть мусор ради фотоотчета. Как проходит уборка после реформы ЖКХ в Петербурге
Санкт-Петербург
Фото: vk.com/d_piter

Уборка во дворах, в рамках реформы ЖКХ перешедших под контроль городских структур Санкт-Петербурга, вызывает жалобы жителей. Однако в ответ на просьбы убрать крупный мусор коммунальщики не спешат выполнять работу, ограничиваясь фиктивными фотоотчетами.

Жительница Приморского района сообщила о своих проблемах в паблик «Дежурный по Питеру» в социальной сети «ВКонтакте». По ее словам, реформа ЖКХ вместо обещанной чистоты лишь усугубила проблемы с уборкой. 

«Что это за реформа такая? Дворы грязные, неубранные. Раньше дворники чистоту поддерживали, а сейчас? Что, теперь каждый раз заявки, жалобы писать, чтобы убирали в конкретных местах? Я оставила заявку на портале «Наш Санкт-Петербург», чтобы убрали грязь и мусор с газона! ГКУ ЖА Приморского р-на якобы убрали, сделали красивый фотоотчет. Заявка исполнена, а на самом деле – нет: доски убрали с газона и положили в сторонке…Это как вообще? Что это за организация такая, которая занимается обманом, а не уборкой! Савушкина 115/3», - сообщила жительница. 

 

Женщина приложила скрины переписки с ГКУ ЖА Приморского района, в которой коммунальщики выслали фото якобы убранной территории, а также фото реального состояния локации. Обрезки стройматериалов перенесли с газона на асфальт, чтобы сделать фото и отчитаться об уборке. Двор чище не стал, но «на бумаге» работа выполнена. 

 

Городские структуры не раз обвиняли в формальном отношении к поддержанию порядка в Петербурге. Чиновники перекладывают ответственность друг на друга, снимают для фотоотчетов лишь часть территорий либо вовсе прибегают к фотошопу. Так, администрация Купчинского района вместо вывоза разбитой скамейки удалила объект при помощи графического редактора. Примечательно, что на «решение» проблемы чиновникам понадобилось два месяца. 

Как отмечают опытные борцы за чистоту города, даже многократные жалобы не помогают: администрации, ЖКС или ГУ ЖА снова и снова присылают отчеты о проведенной работе. 

«Все эти ЖКС уже так поднаторели обманывать. Они снимают какой-то кусочек убранного тротуара и отправляют в администрацию, а администрация очень весело нам отвечает, что все убрано», - рассказывает активист Светлана Быстрова. 

Ранее сообщалось, что губернатор Александр Беглов позитивно оценил первые итоги реформы ЖКХ во время выступления перед Законодательным собранием 26 апреля. Полное реформирование коммунальной сферы займет полтора-два года. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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