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Ученые назвали 8 привычек, продлевающих мужчинам жизнь на 24 года

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Ученые назвали 8 привычек, продлевающих мужчинам жизнь на 24 года
Новости науки / Здоровье
Фото из открытых источников

Сотрудники американского общества нутрициологов назвали привычки, которые продлят жизнь. Среди них: поддержание физической активности, отсутствие зависимости от обезболивающих препаратов, отсутствие привычки курить, эффективное противодействе стрессу, правильное питание, отказ от алкоголя, гигиена сна и поддержка позитивным социальных отношени.

В работе приняли участие 700 тысяч человек. Полученные резульатты показали, что мужчины, соблюдающие все восемь привычек, в среднем живут на 24 года дольше, чем мужчины, которые не имеют ни одной из них. Для женщин наличие этих факторов связано с увеличением продолжительности жизни на 21 год.

Из-за низкой физической активности, употребления обезболивающих и курения продолжительность жизни снижается на 30-45%, из-за стресса, чрезмерного употребления алкоголя, неправильного питания и плохой гигиени сна - на 20%. Отсутствие позитивных социальных отношений повышает риски на 5%.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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