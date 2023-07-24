Ученые назвали 8 привычек, продлевающих мужчинам жизнь на 24 года

Сотрудники американского общества нутрициологов назвали привычки, которые продлят жизнь. Среди них: поддержание физической активности, отсутствие зависимости от обезболивающих препаратов, отсутствие привычки курить, эффективное противодействе стрессу, правильное питание, отказ от алкоголя, гигиена сна и поддержка позитивным социальных отношени.

В работе приняли участие 700 тысяч человек. Полученные резульатты показали, что мужчины, соблюдающие все восемь привычек, в среднем живут на 24 года дольше, чем мужчины, которые не имеют ни одной из них. Для женщин наличие этих факторов связано с увеличением продолжительности жизни на 21 год.

Из-за низкой физической активности, употребления обезболивающих и курения продолжительность жизни снижается на 30-45%, из-за стресса, чрезмерного употребления алкоголя, неправильного питания и плохой гигиени сна - на 20%. Отсутствие позитивных социальных отношений повышает риски на 5%.