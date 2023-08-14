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Ученые из США нашли радикальный метод борьбы с хроническим алкоголизмом

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Ученые из США нашли радикальный метод борьбы с хроническим алкоголизмом
Новости науки / Здоровье
Фото из открытых источников

В лечении алкоголизма может помочь генная терапия, используемая для лечения болезни Паркинсона. Об этом говорят ученые из Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU).

По данным деятелей науки, такой способ поможет «снизить» употребление спиртного у лиц с хронической алкогольной зависимостью. Исследование проводили на макаках. Они добровольно в больших количествах употребляли разбавленный этанол. Группе макак-резусов в мозг имплантировали вирус, несущий ген, кодирующий глиальный нейротрофический фактор (белок GDNF).

Эту процедуру провели 4-м животным. В итоге обнаружилось, что среди них употребление этанола снизилось на 90% по сравнению с макакми из контрольной группы.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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