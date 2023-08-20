JAHA: Китайские ученые нашли необычное применение противозачаточным таблеткам

Исследователи Южного медицинского университета в Гуанчжоу провели исследование и выяснили, что использование оральных контрацептивов может быть полезным для сердца.

В ходе изучения специалисты проанализировали связь между сердечно-сосудистыми болезнями и применением противозачаточных таблеток у 161 017 женщин. В начале исследования британки не имели болезней сердца и сосудов. Для оценки рисков добровольцам измерили уровни гликированного гемоглобина, С-реактивного белка, холестерина. Были учтены факторы риска (курение и низкая физическая активность).

В итоге удалось установить, что использование контрацептивов не увеличивает риски сердечно-сосудистых недугов. К тому же, принимавшие препараты дамы имели на 9% меньший риск развития этих болезней. Риск ишемической болезни, фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности оказался ниже на 8-13%.

Примечательно, что длительное применение препаратов оказалось более полезным для здоровья сердца, чем кратковременное, пишет новостное издание JAHA.