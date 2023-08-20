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ЗОЖ.NEWS: употребление в пищу обычных куриных яиц делает людей счастливе

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ЗОЖ.NEWS: употребление в пищу обычных куриных яиц делает людей счастливе
Новости науки / Здоровье
Фото из открытых источников

Новое исследование ученых подтвердило, что употребление обычных куриных яиц делает человека счастливее. Специалисты из Университета Шахида Бехешти (Shahid Beheshti Universit, SBU) провели анализ данных 168 мужчин от 35 до 55 лет. Они посещали психолога из-за агрессивного поведения на работе.

Сравнив рационы питания, специалисты установили, что диета с содержанием куриных яиц на 60% снижает уровень агрессии, пишет ЗОЖ.news. Причина в содержании триптофана – аминокислоты, которая помогает производить нейромедиатор серотонин, непосредственно связанный со счастьем.

Большое количество триптофана содержат яйца, поэтому значительно снижается агрессивное поведение при употреблении данного продукта на регулярной основе.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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