NBCNews: Учёные нашли вредные для человека вещества в мумажных соломинках

Ученые из Бельгии протестировали соломинки из магазинов и ресторанов. Большинство содержали химические вещества PFAS, сообщает NBCNews. Их широко используют в потребительских товарах, ведь они устойчивы к жиру, воде, пятнам. Также их называют «вечными химикатами» за стабильность.

Из протестированных соломинок больше всего веществ PFAS содержали бумажные соломинки. Четыре из пяти бамбуковых соломинок тоже в своем составе имели PFAS, по сравнению с 3-мя из 4-х пластиковых соломинок и 2-мя из 5-ти стеклянных. Более того, все пять соломинок из нержавеющей стали PFAS не содержали.

Неизвестно, ПФАС добавили производителями для придания водонепроницаемости либо опасные вещества там появились в итоге загрязнения почвы, на которой выращивалось сырье, или воды, которую использовал в ходе производства.