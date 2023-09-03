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JCI: Витамин С оказался сильным возбудителем роста раковых опухолей

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JCI: Витамин С оказался сильным возбудителем роста раковых опухолей
Новости науки / Здоровье
Фото из открытых источников

Согласно заявлению ученых Каролинского института (Швеция), витамин С и иные антиоксиданты оказывают воздействие на образование кровеносных сосудов у опухоли при раке легких. Полученные данные дают новые знания о механизмах развития онкологии и могут иметь немаловажное значение для создания новых методов лечения.

Удалось обнаружить, что антиоксиданты, витамины С и Е, ускоряют распространение и рост клеток рака легких вследствие стабилизации белка BACH1. Он активируется тогда, когда уровень свободных радикалов падает, что может произойти во время приема разных антиоксидантов и при наличии мутации в опухолевых клетках. Другими, активация BACH1 приводит к образованию новых кровеносных сосудов при злокачественном процессе.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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