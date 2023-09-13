Frontiers in Nutrition: пиво может оказаться полезнее кефира для кишечника

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Frontiers in Nutrition: пиво может оказаться полезнее кефира для кишечника
Новости науки / Здоровье
Источник фото: Коллаж Информинг

Все больше людей становятся заинтересованы в поддержании здорового образа жизни. Правильное питание играет важную роль в этом процессе. Кефир давно славится своими полезными свойствами, однако недавние исследования китайских врачей показали, что пиво может быть даже более полезным, чем этот кисломолочный напиток.

Несмотря на то, что кефир также является полезным продуктом, в некоторых аспектах пиво выигрывает у него. Во-первых, пиво обладает более высоким содержанием антиоксидантов. Это означает, что его употребление может лучше защитить организм от различных заболеваний и способствовать увеличению продолжительности жизни. Во-вторых, пиво содержит больше витаминов группы В, необходимых для нормального метаболизма и поддержания здоровья нервной системы. Наконец, пиво имеет более низкое содержание жиров и холестерина по сравнению с кефиром, что делает его более предпочтительным для тех, кто следит за своим весом.

Важно помнить, что алкоголь следует потреблять с умеренностью. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к серьезным заболеваниям, включая цирроз печени, зависимость и другие проблемы со здоровьем. Перед внесением изменений в рацион питания, связанных с употреблением алкоголя, рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом по здоровому питанию.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Frontiers in Nutrition: пиво может оказаться полезнее кефира для кишечника

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