Врач Хедье Риази назвала продукты, которые повышают сексуальное влечение

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Врач Хедье Риази назвала продукты, которые повышают сексуальное влечение
Новости науки / Здоровье
Источник фото: Коллаж Информинг

В статье для журнала "Сексуальная медицина", доктор Хедье Риази рассказывает о продуктах, способных положительно влиять на сексуальное влечение. Она отмечает, что улучшить сексуальную жизнь можно в том числе при помощи таких продуктов, как хлеб, яйца, фасоль и горох.

Исследование, проведенное учеными из Ирана, включало 100 женщин среднего возраста. Половине участниц предложили принимать добавку фолиевой кислоты в дозировке 5 мг ежедневно в течение 8 недель, в то время как другая половина принимала плацебо. Результаты показали, что женщины, употреблявшие фолиевую кислоту, имели более высокое сексуальное влечение по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Врач советует включать в рацион продукты, богатые фолиевой кислотой, так как они могут положительно сказаться на сексуальной жизни. Этот компонент содержится в горохе, фасоли, хлебе, салате, арахисе, фундуке, грецких орехах и яйцах. Также отмечается, что предыдущие исследования показали, что фолиевая кислота может помочь мужчинам с проблемами эректильной функции, улучшая кровообращение.

Доктор подытоживает, что фолиевая кислота, вероятно, может оказать благоприятное воздействие на сексуальную функцию у женщин в постменопаузе.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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