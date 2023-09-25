Ученые назвали профессии, которые приводят к слабоумию

Научные исследователи из Норвежского института общественного здравоохранения выявили, что определенные профессии могут повысить риск развития деменции у работников.

Исследование, опубликованное в издании Science Direct, указывает, что тяжелый физический труд может увеличить вероятность развития психических заболеваний, включая слабоумие и деменцию. Ученые провели анализ на выборке из 7000 человек в Норвегии и выявили, что риск развития деменции у тех, кто занимался физически тяжелой работой, увеличивается на 15,5 процента. Продавцы-кассиры, продавцы-консультанты, фермеры, медицинский персонал и работники по производству продукции животноводства часто подвергаются стрессу, что может привести к износу мозга. Для предотвращения деменции в этих категориях работников разрабатываются соответствующие профилактические стратегии.