Отсутствие аппетита и сонливость: как человек ощущает приближение смерти

Смерть и вопросы связанные с ней, волнуют человечество с древних времен. Никто точно не знает, что происходит с человеком в момент ухода и что ожидает нас после смерти. Однако современная наука позволяет нам хотя бы немного приоткрыть завесу тайны.

Когда смерть приближается, организм начинает реагировать определенным образом. У человека уменьшается аппетит, насильственное кормление может только ухудшить ситуацию. Усиливается сонливость, но даже долгий отдых не приносит сил. Человек все больше ослабевает и часто погружается в дрему.

Организм готовится к смерти, замедляя работу внутренних органов, так как у умирающего тела требуется меньше кислорода. Дыхание становится медленным и слабым. Почки перестают работать, уменьшается количество мочеиспусканий, замедляется кровообращение, снижается давление. В мозгу начинают прекращаться нейронные связи, что может вызвать бред и потерю памяти.

Перед самой смертью люди делятся на две категории: одни уходят с ясным сознанием, другие в затуманенном состоянии. Если человек ясный, он может почувствовать приближение смерти, но может быть слишком напуган, чтобы описать свои чувства. Те, кто уходят в состоянии сознания, умирают спокойно, часто не реагируя на окружающее.

Каким образом чувствует себя умирающий в последние минуты - вопрос, на который сложно дать однозначный ответ. Для некоторых смерть приносит покой и облегчение, возможно благодаря выработке эндорфина, естественного обезболивающего. Однако для других процесс может быть мучительным, и лекарства могут помочь облегчить их страдания.

Люди, пережившие клиническую смерть, описывают разнообразные видения и ощущения, такие как свет, тоннель, легкость, а также запахи и звуки, которые трудно передать словами. Но даже среди всех этих наблюдений, нам так и не удалось окончательно понять, что ждет нас в постсмертной реальности. И, возможно, это и не так важно.