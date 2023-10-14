GeroScience: в крови столетних людей обнаружены биомаркеры долгой жизни

Международная научная группа ученых, включающая специалистов из Японии и Швеции, осуществила продолжительное исследование для выявления потенциальных источников долголетия у некоторых людей. Обнаружены биомаркеры, которые, вероятно, играют значимую роль в продолжительности человеческой жизни.

В рамках нового изучения ученые осуществили мониторинг состояния 44 тыс. человек от 64 до 99 лет. 1224 человека достигли столетнего возраста. Из всех долгожителей 85% были представительницами прекрасного пола. Анализ крови данной группы испытуемых позволил ученым выделить 12 биомаркеров, связанных непосредственно с показателями обмена веществ, функционированием печени, почек, наличия воспалительных процессов в организме, дефицита питательных веществ и анемии.

У лиц, доживших до 100 лет, отмечалось существенное снижение уровня глюкозы, мочевой кислоты, креатинина к 60 годам. Интересно также то, что у участников исследования с низким содержанием общего холестерина и железа редко встречались случаи долголетия.