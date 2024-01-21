AJCN: ученые нашли доказательства, что поливитамины замедляют старение мозга

Новое исследование, результаты которого публикует журнал American Journal of Clinical Nutrition, обнаружило, что поливитаминные добавки могут улучшать память человека и замедлять когнитивное старение, особенно у пожилых людей.

Ученые изучили данные 573 добровольцев, выявив умеренное воздействие поливитаминов на умственные способности в течение 2-х лет.

Исследователи отметили статистически значимые преимущества приема поливитаминов для эпизодической памяти, однако не для исполнительных функций головного мозга, таких как планирование либо внимание.

Общий прием препаратов, содержащих около 20 микроэлементов, связан с замедлением когнитивного старения на 2 года по сравнению с эффектом плацебо.