Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 30 марта 2024 и что нельзя делать, народные приметы

Церковные православные праздники 30 марта

В этот день отмечается память Преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца, который основал Троицкий Калязинский мужской монастырь и был причислен к лику святых в 1547 году.

Также это день всеобщего поминовения усопших, который проходит во вторую субботу Великого Поста, когда осуществляется молитва об умерших.

Важным событием является и память святого Алексия, человека Божия, который происходил из Рима и жил в IV-V веках.

Следует также упомянуть, что 30 марта продолжается Великий пост, который является главным многодневным постом в православной церкви. Этот пост установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне и длится 48 дней. Во время Великого поста верующие следуют строгим правилам, воздерживаясь от пищи животного происхождения и совершая духовные практики.

Народные праздники и приметы 30 марта

Например, «Алексей Теплый» — это народный праздник, во время которого люди посещают церковные службы и молятся о благополучии и удаче. Традиционно в этот день также почитается береза как символ чистоты и гармонии, а люди готовят березовый сок и собирают березовые почки для приготовления лечебных средств.

Среди примет на этот день можно отметить следующие: прилет журавля предвещает теплую погоду, а талая вода сулит хороший урожай. Но высокий полет гусей может предвещать снегопад или даже половодье. Все эти традиции и приметы играют значимую роль в повседневной жизни верующих и народа, пишет Весь Искитим.