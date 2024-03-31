Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 31 марта 2024 и что нельзя, народные приметы

Святителю Кириллу, архиепископу Иерусалимскому, посвящен праздник, отмечаемый 31 марта. Этот день, известный как «Дери полоз», ассоциируется с памятью святого.

В этот день традиционно молятся о хорошем урожае и дождях. Однако считается плохой приметой стричь в этот день ногти и волосы, ходить в гости или открывать двери посторонним людям, особенно если в этот момент купают ребенка, что, считается, может лишить его счастья.

Народные приметы, связанные с этим днем

Уменьшение размеров звезд (к дождю).

Птицы, строящие гнезда на солнечной стороне (к холодному лету).

Цветение мать-и-мачехи (к теплой погоде).

Появление комаров (к ясной погоде) и их кружение в лесу (свидетельствует о множестве ягод).

Важно помнить о традициях и верованиях, связанных с этим днем, передаваемых из поколения в поколение, пишет Весь Искитим.