Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 30 марта 2024 года в России, мире

Сегодня, 30 марта, отмечаются различные праздники и события в России и мире

Час Земли - инициатива, призванная привлечь внимание к проблемам окружающей среды и изменению климата.

День защиты Земли - еще один день, направленный на привлечение внимания к экологическим проблемам.

День спичечного кораблестроения - праздник, посвященный истории и традициям кораблестроения.

Алексей Теплый - народный праздник, связанный с почитанием памяти святого Алексея, человека Божия.

День супа из шеи индейки - день, когда люди готовят и угощаются супом из шеи индейки.

День доктора (в США) - праздник, отмечаемый врачами и медицинскими работниками.

День обнимания с солнцем - символический день, посвященный поклонению и благодарности солнцу.

День ремесленника - день, посвященный мастерам и ремесленникам, которые трудятся в различных областях ремесленного дела.

День карандаша - праздник, связанный с творчеством и использованием карандашей в искусстве и образовании.

День «Я все здесь контролирую» - юмористический праздник, символизирующий чувство контроля и уверенности в себе.

День прогулки по парку - день, когда люди наслаждаются природой и проводят время на свежем воздухе.

В этот день произошли значимые исторические события

Подписание договора о продаже Аляски между Россией и США в 1867 году.

Взятие штурмом Парижа русскими войсками и союзниками в 1814 году.

Начало разработки Крестьянской реформы в России Александром II Освободителем в 1860 году.

Первое исполнение оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского в 1879 году.

Открытие станции метро «Дорогожичи» в Киеве в 2000 году.

Этот день отмечен именинами Павла, Макара, Гавриила, Виктора, Алексея и Александра.