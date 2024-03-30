Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 30 марта 2024 года в России, мире

Сегодня, 30 марта, отмечаются различные праздники и события в России и мире
Час Земли - инициатива, призванная привлечь внимание к проблемам окружающей среды и изменению климата.
День защиты Земли - еще один день, направленный на привлечение внимания к экологическим проблемам.
День спичечного кораблестроения - праздник, посвященный истории и традициям кораблестроения.
Алексей Теплый - народный праздник, связанный с почитанием памяти святого Алексея, человека Божия.
День супа из шеи индейки - день, когда люди готовят и угощаются супом из шеи индейки.
День доктора (в США) - праздник, отмечаемый врачами и медицинскими работниками.
День обнимания с солнцем - символический день, посвященный поклонению и благодарности солнцу.
День ремесленника - день, посвященный мастерам и ремесленникам, которые трудятся в различных областях ремесленного дела.
День карандаша - праздник, связанный с творчеством и использованием карандашей в искусстве и образовании.
День «Я все здесь контролирую» - юмористический праздник, символизирующий чувство контроля и уверенности в себе.
День прогулки по парку - день, когда люди наслаждаются природой и проводят время на свежем воздухе.
В этот день произошли значимые исторические события
Подписание договора о продаже Аляски между Россией и США в 1867 году.
Взятие штурмом Парижа русскими войсками и союзниками в 1814 году.
Начало разработки Крестьянской реформы в России Александром II Освободителем в 1860 году.
Первое исполнение оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского в 1879 году.
Открытие станции метро «Дорогожичи» в Киеве в 2000 году.
Этот день отмечен именинами Павла, Макара, Гавриила, Виктора, Алексея и Александра.