Что можно и что нельзя делать 1 апреля в святую Дарью и икону «Умиление» Смоленскую: дела, грехи, приметы и традиции

1 апреля в православии отмечается праздник святой Дарьи. Верующие собираются в церкви, чтобы помолиться перед иконой Богоматери «Умиление» Смоленской.

Святая великомученица Дарья Римская не поддавалась гонениям и была помещена среди неблагочестивых женщин, но не отреклась от веры. Тех, кто пытался осквернить ее честь, покарал посланный Господом лев.

Икона «Умиление» появилась в Смоленске во времена нападения поляков на Русь и помогла воинам отбить захватчиков. Сейчас этот образ Богоматери находится в Спасо-Окопном храме в Смоленске.

В народном календаре этот день известен как Дарья Грязная из-за начала таяния снега и образования грязи на дорогах.

Что можно делать 1 апреля

подносить угощения домовому;

веселиться и устраивать розыгрыши;

смеяться и радоваться;

проводить обряды и ритуалы;

звать к себе гостей.

Что нельзя делать 1 апреля

верить шуткам и розыгрышам;

организовывать свадьбы;

оглядываться, если послышался голос женщины;

допускать плохие мысли;

предаваться тоске и грусти.

Приметы