Что можно и что нельзя делать 1 апреля в святую Дарью и икону «Умиление» Смоленскую: дела, грехи, приметы и традиции

1 апреля в православии отмечается праздник святой Дарьи. Верующие собираются в церкви, чтобы помолиться перед иконой Богоматери «Умиление» Смоленской.
Святая великомученица Дарья Римская не поддавалась гонениям и была помещена среди неблагочестивых женщин, но не отреклась от веры. Тех, кто пытался осквернить ее честь, покарал посланный Господом лев.
Икона «Умиление» появилась в Смоленске во времена нападения поляков на Русь и помогла воинам отбить захватчиков. Сейчас этот образ Богоматери находится в Спасо-Окопном храме в Смоленске.
В народном календаре этот день известен как Дарья Грязная из-за начала таяния снега и образования грязи на дорогах.
Что можно делать 1 апреля
- подносить угощения домовому;
- веселиться и устраивать розыгрыши;
- смеяться и радоваться;
- проводить обряды и ритуалы;
- звать к себе гостей.
Что нельзя делать 1 апреля
- верить шуткам и розыгрышам;
- организовывать свадьбы;
- оглядываться, если послышался голос женщины;
- допускать плохие мысли;
- предаваться тоске и грусти.
Приметы
- Если звезды не видны, ожидается теплая погода.
- Ясная дневная погода предвещает ветреное лето.
- Раскаты грома в этот день свидетельствуют о наладившейся погоде.
- Зацвела верба — хороший знак для урожая меда.
- Драка птиц предсказывает скандал в семье.