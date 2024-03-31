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Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 31 марта 2024 года в России, мире

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Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 31 марта 2024 года в России, мире
Приметы и Праздники
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Праздники 31 марта

Международный день резервного копирования (День бэкапа) - напоминает о важности создания резервных копий данных для их защиты от потери или повреждения.

День финансиста Краснодарского края - отмечается в Краснодарском крае в честь специалистов в области финансов и бухгалтерии.

День моллюсков в ракушке - праздник, посвященный моллюскам, живущим в ракушках.

Праздник разноцветных глаз - день, когда отмечается красота разнообразия цветов глаз у людей.

День апельсинов и лимонов - день, посвященный фруктам, которые часто ассоциируются с весенним сезоном и свежестью.

День Эйфелевой башни - отмечается в день открытия Эйфелевой башни в Париже. Католическая Пасха - один из важнейших христианских праздников, отмечаемый в католической церкви.

Именины у Трофима, Кирилла, Дмитрия, Даниила, Натальи - люди с такими именами празднуют свои именные дни.

События в этот день в истории 

Запрет евреям служить в российском флоте (1856). 

Открытие Эйфелевой башни (1889). 

Выпуск первого автомобиля «Mercedes-Benz» (1901). 

Начало строительства пассажирского лайнера «Титаник» (1909). 

Обращение СССР к НАТО с предложением вступить в альянс (1954). 

Взломщики украли деньги из дома Уинстона Черчилля (1959). 

Запуск советской межпланетной станции Луна-10 (1966). 

Вручение Леониду Брежневу Ленинской премии (1980). 

Победа сборной СССР на футбольном турнире (1988). 

Выход фильма «Матрица» (1999). 

Первый полет самолета Ан-132D (2017).

Информационное агентство «Informing»

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