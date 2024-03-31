Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 31 марта 2024 года в России, мире

Праздники 31 марта
Международный день резервного копирования (День бэкапа) - напоминает о важности создания резервных копий данных для их защиты от потери или повреждения.
День финансиста Краснодарского края - отмечается в Краснодарском крае в честь специалистов в области финансов и бухгалтерии.
День моллюсков в ракушке - праздник, посвященный моллюскам, живущим в ракушках.
Праздник разноцветных глаз - день, когда отмечается красота разнообразия цветов глаз у людей.
День апельсинов и лимонов - день, посвященный фруктам, которые часто ассоциируются с весенним сезоном и свежестью.
День Эйфелевой башни - отмечается в день открытия Эйфелевой башни в Париже. Католическая Пасха - один из важнейших христианских праздников, отмечаемый в католической церкви.
Именины у Трофима, Кирилла, Дмитрия, Даниила, Натальи - люди с такими именами празднуют свои именные дни.
События в этот день в истории
Запрет евреям служить в российском флоте (1856).
Открытие Эйфелевой башни (1889).
Выпуск первого автомобиля «Mercedes-Benz» (1901).
Начало строительства пассажирского лайнера «Титаник» (1909).
Обращение СССР к НАТО с предложением вступить в альянс (1954).
Взломщики украли деньги из дома Уинстона Черчилля (1959).
Запуск советской межпланетной станции Луна-10 (1966).
Вручение Леониду Брежневу Ленинской премии (1980).
Победа сборной СССР на футбольном турнире (1988).
Выход фильма «Матрица» (1999).
Первый полет самолета Ан-132D (2017).