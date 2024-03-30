Что можно и что нельзя делать в Родительскую субботу 30 марта 2024 живым - как поминать мертвых в храме, дома и на кладбище

Родительская суббота, отмечаемая 30 марта 2024 года, имеет особое значение для поминовения усопших в православной традиции. В этот день церковь и верующие приносят молитвы и панихиды за упокой душ умерших родственников и близких. Вот некоторые рекомендации о том, что можно и нужно делать в этот день, а также что не рекомендуется, пишет Весь Искитим.

Что делать можно и нужно:

Посещение утренней службы в храме. Принять участие в церковной службе и помолиться за усопших.

Подача записки о поминовении усопших. Пожертвовать на поминовение усопших, указав их имена в записке, которую сдают в церковь.

Молитвы об упокоении душ. Вспоминать умерших родных и близких в молитвах, просить Божию милость для них.

Посещение кладбища и уход за могилами. Почтить память усопших, привести в порядок их могилы, возложить цветы.

Помощь нуждающимся. Пожертвовать милостыню или оказать помощь нуждающимся в память об усопших.

Постная трапеза. Приготовить постную пищу для семьи и близких в знак уважения к усопшим.

День в тишине и молитве. Провести день смиренно и благочестиво, вспоминая усопших в молитвах и размышлениях.

Что не рекомендуется: