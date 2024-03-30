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Что можно и что нельзя делать в Родительскую субботу 30 марта 2024 живым - как поминать мертвых в храме, дома и на кладбище

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Что можно и что нельзя делать в Родительскую субботу 30 марта 2024 живым - как поминать мертвых в храме, дома и на кладбище
Приметы и Праздники
Фото: @reenablack / pixabay.com

Родительская суббота, отмечаемая 30 марта 2024 года, имеет особое значение для поминовения усопших в православной традиции. В этот день церковь и верующие приносят молитвы и панихиды за упокой душ умерших родственников и близких. Вот некоторые рекомендации о том, что можно и нужно делать в этот день, а также что не рекомендуется, пишет Весь Искитим.

Что делать можно и нужно:

  • Посещение утренней службы в храме. Принять участие в церковной службе и помолиться за усопших.
  • Подача записки о поминовении усопших. Пожертвовать на поминовение усопших, указав их имена в записке, которую сдают в церковь.
  • Молитвы об упокоении душ. Вспоминать умерших родных и близких в молитвах, просить Божию милость для них.
  • Посещение кладбища и уход за могилами. Почтить память усопших, привести в порядок их могилы, возложить цветы.
  • Помощь нуждающимся. Пожертвовать милостыню или оказать помощь нуждающимся в память об усопших.
  • Постная трапеза. Приготовить постную пищу для семьи и близких в знак уважения к усопшим.
  • День в тишине и молитве. Провести день смиренно и благочестиво, вспоминая усопших в молитвах и размышлениях.

Что не рекомендуется:

  • Употребление алкоголя на кладбище и дома. Избегать употребления спиртных напитков во время поминовения усопших.
  • Шумные застолья и громкая музыка. Соблюдать тишину и благоговение в день поминовения усопших.
  • Ссоры и сквернословие. Избегать конфликтов и негативных эмоций в этот день.
  • Занятия рутинными делами. Отложить уборку, ремонт, работу в огороде и другие рутинные дела на другие дни.
  • Оставление еды на могилах. Избегать оставления скоропортящейся еды на могилах, так как это не соответствует православным традициям.
  • Гадание и спиритические сеансы. Избегать занятий, связанных с оккультизмом и языческими практиками.
  • Пропуск службы в храме. Если есть возможность, следует принять участие в церковной службе в день поминовения усопших.

Информационное агентство «Informing»

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