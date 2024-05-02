Страстная пятница 2024: что нельзя делать в этот день и почему так называется

В последнюю пятницу перед Пасхой отмечается Страстная пятница — день крестных мук Иисуса Христа. Этот день является самым скорбным в Великом посту, посвящен последним дням земной жизни Христа, Его страданиям, распятию и смерти.

В православной традиции Страстная седмица считается наиболее важной неделей года

В православной традиции Страстная седмица, предшествующая Пасхе, считается наиболее важной неделей года. Ритуалы включают вынос Святой Плащаницы, символизирующей тело Спасителя после смерти. Верующие соблюдают строгий пост и ограничивают себя в пище.

Традиционно в этот день не празднуются дни святых, не проводятся таинство крещения и обряд венчания, а также не рекомендуется приготовление пасхальных блюд и употребление алкоголя.