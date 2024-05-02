Информинг » О разном » Приметы и Праздники » Страстная пятница 2024: что нельзя делать в этот день и почему так называется

Страстная пятница 2024: что нельзя делать в этот день и почему так называется

Image 16+
Страстная пятница 2024: что нельзя делать в этот день и почему так называется
Приметы и Праздники
Фото: @freepik / freepik.com

В последнюю пятницу перед Пасхой отмечается Страстная пятница — день крестных мук Иисуса Христа. Этот день является самым скорбным в Великом посту, посвящен последним дням земной жизни Христа, Его страданиям, распятию и смерти.

В православной традиции Страстная седмица считается наиболее важной неделей года

В православной традиции Страстная седмица, предшествующая Пасхе, считается наиболее важной неделей года. Ритуалы включают вынос Святой Плащаницы, символизирующей тело Спасителя после смерти. Верующие соблюдают строгий пост и ограничивают себя в пище.

Традиционно в этот день не празднуются дни святых, не проводятся таинство крещения и обряд венчания, а также не рекомендуется приготовление пасхальных блюд и употребление алкоголя.

Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Страстная пятница 2024: что нельзя делать в этот день и почему так называется

Сегодня, 22:13

Названы традиции и приметы Лазаревой субботы-2024

23-04-2024, 12:13

Готовимся отмечать Вербное воскресенье 2024: традиции, что можно делать и что нельзя

12-04-2024, 09:43

Грядет праздник Берещенье: что можно и запрещено делать 11 апреля 2024

10-04-2024, 13:48

Что можно и что нельзя делать 1 апреля в святую Дарью и икону «Умиление» Смоленскую: дела, грехи, приметы и традиции

31-03-2024, 14:58

Католическая Пасха 2024: традиции для каждого католика в светлый праздник 31 марта, что обязательно сделать – душевные поздравления

31-03-2024, 14:58

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 31 марта 2024 и что нельзя, народные приметы

31-03-2024, 04:03

Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 31 марта 2024 года в России, мире

31-03-2024, 01:23

Что можно и что нельзя делать 31 марта в церковный праздник святого Кирилла и Кириллов день: дела, грехи, приметы и традиции

31-03-2024, 00:03

31 марта - Католическая Пасха 2024: традиции светлого праздника, поздравления - что можно и нельзя делать

30-03-2024, 16:23

Можно ли 30 марта в Родительскую субботу работать, убираться, мыться, сажать рассаду – что можно и что нельзя делать в поминальный день

30-03-2024, 13:53

Очень важные правила для россиян в Родительскую субботу 30 марта 2024: как правильно поминать в храме, дома, на кладбище родителей, детей, родственников, друзей

30-03-2024, 13:13

Поминальные молитвы в Родительскую субботу 30 марта 2024 – о родителях, детях, друзьях и погибших воинах

30-03-2024, 10:53

Что можно и что нельзя делать в Родительскую субботу 30 марта 2024 живым - как поминать мертвых в храме, дома и на кладбище

30-03-2024, 09:38

Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 30 марта 2024 года в России, мире

30-03-2024, 01:18

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 30 марта 2024 и что нельзя делать, народные приметы

30-03-2024, 00:08

Что можно и что нельзя делать 30 марта в святого Алексия, человека Божия и Алексея Теплого: дела, грехи, приметы и традиции

29-03-2024, 22:48

Что можно и что нельзя делать в эти выходные, 30 и 31 марта? Запреты на святых Алексия, человека Божьего, Кирилла Иерусалимского

29-03-2024, 20:43

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 29 марта 2024 и что нельзя, приметы

29-03-2024, 04:18

Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 29 марта 2024 года в России, мире

29-03-2024, 00:33

Новости партнеров
2023
ru-RU