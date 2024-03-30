Информинг » О разном » Приметы и Праздники » Очень важные правила для россиян в Родительскую субботу 30 марта 2024: как правильно поминать в храме, дома, на кладбище родителей, детей, родственников, друзей

Очень важные правила для россиян в Родительскую субботу 30 марта 2024: как правильно поминать в храме, дома, на кладбище родителей, детей, родственников, друзей

Image 16+
Очень важные правила для россиян в Родительскую субботу 30 марта 2024: как правильно поминать в храме, дома, на кладбище родителей, детей, родственников, друзей
Приметы и Праздники
Фото: freepik.com

Родительская суббота, которая приходится на 30 марта 2024 года, является особенным временем для православных христиан, поскольку в этот день они почитают память умерших предков. В первую очередь в молитвах следует вспоминать ушедших родителей и всех усопших христиан.

Для почитания памяти умерших предков дома можно провести следующие мероприятия:

  • Прочтение молитв о душах усопших.
  • Устроить поминальный обед с кутей и блинами на столе.
  • Почитать память умерших родителей, говоря только хорошее о них.
  • Избегать употребления алкоголя в ходе поминания.

В храме также проводятся церковные обряды для поминания умерших, включая парастас и заупокойную литургию. 

Важно заранее узнать расписание богослужений и подать записки с именами усопших предков.

На кладбище верующие также могут почитать память умерших христиан, посетив места захоронений. Рекомендуется воздерживаться от приношения угощений или спиртного. Традиционно на кладбище также можно выполнить уборку и зажечь лампадки. 

Суть родительской субботы заключается в том, чтобы воздать должное уважение и помолиться о душах умерших предков, помня о них с любовью и благодарностью, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Что можно и что нельзя делать 30 марта в святого Алексия, человека Божия и Алексея Теплого: дела, грехи, приметы и традиции

Что можно и что нельзя делать 30 марта в святого Алексия, человека Божия и Алексея Теплого: дела, грехи, приметы и традиции

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Что можно и что нельзя делать 1 апреля в святую Дарью и икону «Умиление» Смоленскую: дела, грехи, приметы и традиции

Вчера, 14:58

Католическая Пасха 2024: традиции для каждого католика в светлый праздник 31 марта, что обязательно сделать – душевные поздравления

Вчера, 14:58

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 31 марта 2024 и что нельзя, народные приметы

Вчера, 04:03

Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 31 марта 2024 года в России, мире

Вчера, 01:23

Что можно и что нельзя делать 31 марта в церковный праздник святого Кирилла и Кириллов день: дела, грехи, приметы и традиции

Вчера, 00:03

31 марта - Католическая Пасха 2024: традиции светлого праздника, поздравления - что можно и нельзя делать

30-03-2024, 16:23

Можно ли 30 марта в Родительскую субботу работать, убираться, мыться, сажать рассаду – что можно и что нельзя делать в поминальный день

30-03-2024, 13:53

Очень важные правила для россиян в Родительскую субботу 30 марта 2024: как правильно поминать в храме, дома, на кладбище родителей, детей, родственников, друзей

30-03-2024, 13:13

Поминальные молитвы в Родительскую субботу 30 марта 2024 – о родителях, детях, друзьях и погибших воинах

30-03-2024, 10:53

Что можно и что нельзя делать в Родительскую субботу 30 марта 2024 живым - как поминать мертвых в храме, дома и на кладбище

30-03-2024, 09:38

Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 30 марта 2024 года в России, мире

30-03-2024, 01:18

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 30 марта 2024 и что нельзя делать, народные приметы

30-03-2024, 00:08

Что можно и что нельзя делать 30 марта в святого Алексия, человека Божия и Алексея Теплого: дела, грехи, приметы и традиции

29-03-2024, 22:48

Что можно и что нельзя делать в эти выходные, 30 и 31 марта? Запреты на святых Алексия, человека Божьего, Кирилла Иерусалимского

29-03-2024, 20:43

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 29 марта 2024 и что нельзя, приметы

29-03-2024, 04:18

Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 29 марта 2024 года в России, мире

29-03-2024, 00:33

Что можно и что нельзя делать 29 марта в святого Савина Ермопольского и День Саввина: дела, грехи, приметы, традиции, молитва

28-03-2024, 19:18

Что можно и что нельзя делать 28 марта в день святого Александра и Александров день: дела, грехи, приметы и традиции

27-03-2024, 13:58

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 27 марта 2024 и что нельзя, народные приметы

26-03-2024, 23:38

Что можно и что нельзя делать 27 марта в день святого Венедикта и икону «Феодоровская»: дела, грехи, приметы и традиции

26-03-2024, 19:23

Новости партнеров
2023
ru-RU