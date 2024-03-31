Что можно и что нельзя делать 31 марта в церковный праздник святого Кирилла и Кириллов день: дела, грехи, приметы и традиции

Кирилл Иерусалимский (315-386) был епископом Иерусалимским и одним из Отцов Церкви. Он известен своими поучениями перед крещением новообращенных. Боролся с арианством и защищал ортодоксальное учение о Троице и Исусе Христе. Написал множество богословских трудов, включая «Катехизические лекции». Канонизирован в 426 году. Его «Catechetical Lectures» – важный источник информации о раннем христианстве.

В храмах 31 марта читают молитвы к Кириллу Иерусалимскому, просите его о помощи в учебе и вере.

Традиции 31 марта

Традиции включают посещение храма, молитву, помощь нуждающимся, чтение духовной литературы и отдых. Нельзя унывать, ссориться, злоупотреблять алкоголем или заниматься магией.

Кондак святому Кириллу Иерусалимскому воспевает его как учителя и заступника веры, пишет Весь Искитим.