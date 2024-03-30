Поминальные молитвы в Родительскую субботу 30 марта 2024 – о родителях, детях, друзьях и погибших воинах

В родительский день, который приходится на 30 марта 2024 года, основное внимание у православных христиан уделяется поминовению умерших предков. В этот день важно помолиться за упокой душ усопших и почитать их память как дома, так и в храме, а также на кладбищах.

Основные способы почитать память умерших родителей, детей, родственников и христиан: