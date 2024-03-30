Поминальные молитвы в Родительскую субботу 30 марта 2024 – о родителях, детях, друзьях и погибших воинах

В родительский день, который приходится на 30 марта 2024 года, основное внимание у православных христиан уделяется поминовению умерших предков. В этот день важно помолиться за упокой душ усопших и почитать их память как дома, так и в храме, а также на кладбищах.
Основные способы почитать память умерших родителей, детей, родственников и христиан:
- Молитва. Самое важное для души умершего человека — это молитва. Можно помолиться как дома, так и в церкви, а также на кладбище.
- Посещение храма. Христиане приходят в церковь на богослужения, оставляют записки на службы с именами усопших и приносят постные продукты в качестве пожертвования.
- Почтение на кладбище. После посещения церкви можно прийти на кладбище, сделать уборку, помолиться и возможно устроить поминальный обед дома.
- Устроить поминальный обед. Пригласить родных и близких, вспомнить ушедших добрым словом, а на столе обычно ставят кутью и блины.
- Помощь нуждающимся. Вместо тог, чтобы устраивать угощения на кладбище, можно давать милостыню нуждающимся людям в знак почитания памяти усопших.