Названы традиции и приметы Лазаревой субботы-2024

Лазарева суббота, предшествующая Вербному воскресенью, отмечается в память о воскрешении праведного Лазаря Иисусом Христом. В этот день принято посещать церковное богослужение, молиться, причащаться, читать молитвы об исцелении.

Традиционно, в этот день готовят блины из гороха и гречихи, само празднование проходит в узком кругу близких, без излишнего веселья. Рекомендуется обрывать вербы и следить за поведением змей или ящериц, которые могут предсказать приближение настоящей весны. Запрещается в субботу тяжелый труд, сильное веселье, развлечения, охота, рыбалка, а также нельзя ругаться, отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы связывают этот день с предсказаниями о погоде и урожайности лета, уточняет НГС.