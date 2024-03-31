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Католическая Пасха 2024: традиции для каждого католика в светлый праздник 31 марта, что обязательно сделать – душевные поздравления

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Католическая Пасха 2024: традиции для каждого католика в светлый праздник 31 марта, что обязательно сделать – душевные поздравления
Приметы и Праздники
Фото: @our-team / freepik.com

В 2024 году католические христиане отмечают Светлую Пасху 31 марта. Для них этот праздник ассоциируется с традицией поиска шоколадных яиц и пасхального зайца, которые дарят детям. Популярной игрой является «Поиск яиц», когда родители заранее прячут разноцветные пластиковые яйца, внутри которых находятся сладости, а дети их ищут по разным местам.

Перед праздником католики, как и православные христиане, красят яйца в красный цвет. На праздничном столе выставляются шоколадные фигурки и другие сладости, которые предназначены преимущественно для детей. Верующие также встречают пасхальное воскресенье на церковных службах.

Поздравления с праздником схожи у католиков и православных, однако после фразы «Христос воскрес!» и «Воистину воскрес!» не принято обниматься и целоваться в щеку.

Существуют также определенные запреты для католиков в этот день:

«Настало жизни обновление,
К нам Пасха добрая пришла.
Она нам всем благословение,
Любовь и радость принесла!
Вас поздравляю!
Пусть улыбками
Вмиг озарится целый мир.
Вдруг заиграет счастье скрипками,
Начнется самый пышный пир!»

Праздник следует провести в кругу близких и любимых людей. Необходимо уважать традиции Пасхи, поздравлять близких, дарить шоколадные яйца и другие сладости. Запрещено употребление сквернословия и ссоры. Не рекомендуется работать в этот день, поскольку в некоторых регионах предоставляются выходные, чтобы люди могли провести праздник вместе с семьей.

«С католической пасхой вас поздравляю,
Здоровья и мира в домах вам желаю.
Пусть беды вас никогда не касаются,
Пусть люди в ответ вам улыбаются.
Желаю вам счастья и жизни хорошей,
Песни вам петь и хлопать в ладоши!»

«Все веселятся, рады детки.
Пришла к нам Пасха, посмотри!
В обмен на пальмовые ветки
Всем близким яйца подари!
Да будет радость в разных селах,
Больших и малых городах,
Богослужения в костелах,
У всех улыбки на устах!»

Информационное агентство «Informing»

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