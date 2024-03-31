Католическая Пасха 2024: традиции для каждого католика в светлый праздник 31 марта, что обязательно сделать – душевные поздравления

В 2024 году католические христиане отмечают Светлую Пасху 31 марта. Для них этот праздник ассоциируется с традицией поиска шоколадных яиц и пасхального зайца, которые дарят детям. Популярной игрой является «Поиск яиц», когда родители заранее прячут разноцветные пластиковые яйца, внутри которых находятся сладости, а дети их ищут по разным местам.

Перед праздником католики, как и православные христиане, красят яйца в красный цвет. На праздничном столе выставляются шоколадные фигурки и другие сладости, которые предназначены преимущественно для детей. Верующие также встречают пасхальное воскресенье на церковных службах.

Поздравления с праздником схожи у католиков и православных, однако после фразы «Христос воскрес!» и «Воистину воскрес!» не принято обниматься и целоваться в щеку.

Существуют также определенные запреты для католиков в этот день:

«Настало жизни обновление,

К нам Пасха добрая пришла.

Она нам всем благословение,

Любовь и радость принесла!

Вас поздравляю!

Пусть улыбками

Вмиг озарится целый мир.

Вдруг заиграет счастье скрипками,

Начнется самый пышный пир!»

Праздник следует провести в кругу близких и любимых людей. Необходимо уважать традиции Пасхи, поздравлять близких, дарить шоколадные яйца и другие сладости. Запрещено употребление сквернословия и ссоры. Не рекомендуется работать в этот день, поскольку в некоторых регионах предоставляются выходные, чтобы люди могли провести праздник вместе с семьей.

«С католической пасхой вас поздравляю,

Здоровья и мира в домах вам желаю.

Пусть беды вас никогда не касаются,

Пусть люди в ответ вам улыбаются.

Желаю вам счастья и жизни хорошей,

Песни вам петь и хлопать в ладоши!»

«Все веселятся, рады детки.

Пришла к нам Пасха, посмотри!

В обмен на пальмовые ветки

Всем близким яйца подари!

Да будет радость в разных селах,

Больших и малых городах,

Богослужения в костелах,

У всех улыбки на устах!»