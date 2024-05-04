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Смс-поздравления с Пасхой Христовой 2024: самые красивые короткие в стихах

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Смс-поздравления с Пасхой Христовой 2024: самые красивые короткие в стихах
Приметы и Праздники
Фото: @gpointstudio / freepik.com

Скоро наступит день, полный весны и радости, — Светлое Христово Воскресенье. В этот праздник каждый православный обменивается куличами, крашеными яйцами и пожеланиями. Если не получится лично поздравить родных, можно послать короткое СМС с поздравлением, чтобы поделиться теплом и радостью этого дня. 

*** С Пасхой вас. Христос воскрес! Благодати вам с небес. В доме будет пусть добро, Счастье, радость и тепло. 

*** С праздником великой Пасхи! Желаю искренне не знать невзгод, и пусть любая неприятность исчезнет в этот же ближайший год. 

*** Твоя улыбка хороша, в сердце доброта без края. Поздравляю с праздником, моя душа! Чтоб мечты исполнились желаю. 

*** Любви, здоровья и достатка тебе желаю в этот день. Христос Воскрес! Все непонятки растворились, словно тень. 

*** С праздником великой Пасхи! Подобрела вся страна, Иилюди будто сняли маски и взбодрились после сна. 

*** Христос воскрес! И нас наставил На путь праведный и светлый. Со светлой Пасхой поздравляю! Пусть исполнятся мечты заветные. 

*** В праздник Пасхи поздравляю Нашу прекрасную семью! Здоровья, счастья, понимания. Мои родные, вас люблю!

Информационное агентство «Informing»

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