Смс-поздравления с Пасхой Христовой 2024: самые красивые короткие в стихах

Скоро наступит день, полный весны и радости, — Светлое Христово Воскресенье. В этот праздник каждый православный обменивается куличами, крашеными яйцами и пожеланиями. Если не получится лично поздравить родных, можно послать короткое СМС с поздравлением, чтобы поделиться теплом и радостью этого дня.

*** С Пасхой вас. Христос воскрес! Благодати вам с небес. В доме будет пусть добро, Счастье, радость и тепло.

*** С праздником великой Пасхи! Желаю искренне не знать невзгод, и пусть любая неприятность исчезнет в этот же ближайший год.

*** Твоя улыбка хороша, в сердце доброта без края. Поздравляю с праздником, моя душа! Чтоб мечты исполнились желаю.

*** Любви, здоровья и достатка тебе желаю в этот день. Христос Воскрес! Все непонятки растворились, словно тень.

*** С праздником великой Пасхи! Подобрела вся страна, Иилюди будто сняли маски и взбодрились после сна.

*** Христос воскрес! И нас наставил На путь праведный и светлый. Со светлой Пасхой поздравляю! Пусть исполнятся мечты заветные.

*** В праздник Пасхи поздравляю Нашу прекрасную семью! Здоровья, счастья, понимания. Мои родные, вас люблю!