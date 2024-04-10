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Грядет праздник Берещенье: что можно и запрещено делать 11 апреля 2024

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Грядет праздник Берещенье: что можно и запрещено делать 11 апреля 2024
Приметы и Праздники
Фото: @AlainAudet / pixabay.com

Праздник Берещенье, который отмечается 11 апреля 2024 года, сопровождается рядом примет и традиций, которые верующие соблюдают, пишет potokmedia.

  • Береза. Береза является ключевым элементом этого дня. В этот день люди выпивают березовый сок, посещают баню с веником из березовых ветвей, это считается очень целебным для организма.
  • Обряды, молитвы. Традиционно верующие обращаются к березе с различными пословицами, связанными с весной или природой.
  • Запреты. В этот день существует несколько запретов. Запрещено разжигать костры в лесах, опускать ноги в водоемы, заниматься охотой, рыбалкой, резать домашний скот.
  • Молодожены. Парам, которые вступают в брак и являются молодоженами, лучше отказаться от интимной близости. По поверьям, зачатые в этот день дети могут родиться крайне слабыми.
  • Приметы. Различные явления в этот день трактуются как приметы. Гром, например, сулит холодное лето, а ливень - к богатому урожаю, сок на березе - к заморозкам, шум гусей - к скорому теплу.

Информационное агентство «Informing»

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