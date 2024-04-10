Грядет праздник Берещенье: что можно и запрещено делать 11 апреля 2024

Праздник Берещенье, который отмечается 11 апреля 2024 года, сопровождается рядом примет и традиций, которые верующие соблюдают, пишет potokmedia.

Береза. Береза является ключевым элементом этого дня. В этот день люди выпивают березовый сок, посещают баню с веником из березовых ветвей, это считается очень целебным для организма.

Береза является ключевым элементом этого дня. В этот день люди выпивают березовый сок, посещают баню с веником из березовых ветвей, это считается очень целебным для организма. Обряды, молитвы. Традиционно верующие обращаются к березе с различными пословицами, связанными с весной или природой.

Традиционно верующие обращаются к березе с различными пословицами, связанными с весной или природой. Запреты. В этот день существует несколько запретов. Запрещено разжигать костры в лесах, опускать ноги в водоемы, заниматься охотой, рыбалкой, резать домашний скот.

В этот день существует несколько запретов. Запрещено разжигать костры в лесах, опускать ноги в водоемы, заниматься охотой, рыбалкой, резать домашний скот. Молодожены. Парам, которые вступают в брак и являются молодоженами, лучше отказаться от интимной близости. По поверьям, зачатые в этот день дети могут родиться крайне слабыми.

Парам, которые вступают в брак и являются молодоженами, лучше отказаться от интимной близости. По поверьям, зачатые в этот день дети могут родиться крайне слабыми. Приметы. Различные явления в этот день трактуются как приметы. Гром, например, сулит холодное лето, а ливень - к богатому урожаю, сок на березе - к заморозкам, шум гусей - к скорому теплу.