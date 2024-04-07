К Земле мчится поток солнечной плазмы в 1 млн градусов: что ожидает планету

Институт космических исследований РАН сообщает о приближении к Земле гигантского облака солнечной плазмы в миллион градусов.

Высокая температура облака не приведет к существенным изменениям температуры на планете

Ученые отмечают, что высокая температура облака не приведет к существенным изменениям температуры на планете, поскольку его плотность снижается по пути к Земле, что делает его менее плотным и горячим. Эксперты подчеркивают, что такие солнечные плазменные облака обычно окружают Землю всего на пару дней и не оказывают заметного теплового влияния. Однако их радиационное ударное воздействие на Землю и ее спутники требует дальнейшего наблюдения и анализа астрофизиками, пишет ngnovoros.ru.