Математик Фрай раскрыла, как зачать мальчика

Профессор Университетского колледжа Лондона Ханна Фрай рассказала о приеме, который поможет парам зачать мальчика. Если коротко, то заниматься любовью следует в первой половине месячного цикла. При этом имеет значение и частота половых актов - чем больше, тем лучше.
Механизмы этого к настоящему времени плохо изучены
По одной из версий, повышенная вероятность зачатия мальчика вначале месячного цикла может быть связана с уровнем гормонов или кислотностью. В разные периода женского цикла они разные, и это может оказывать влияние на среду в шейке матки.
Вначале цикла создаются условия, при которых вероятность того, что первым до яйцеклетки доберется сперматозоид с Y-хромосомой, необходимой для зачатия мальчика, повышается.