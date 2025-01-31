Математик Фрай раскрыла, как зачать мальчика

Профессор Университетского колледжа Лондона Ханна Фрай рассказала о приеме, который поможет парам зачать мальчика. Если коротко, то заниматься любовью следует в первой половине месячного цикла. При этом имеет значение и частота половых актов - чем больше, тем лучше.

«Вероятность зачатия мальчика или девочки на самом деле очень тонко меняется в зависимости от того, в какой момент месячного цикла наступила беременность. И чем это произошло раньше, тем выше вероятность, что у женщины родится мальчик», - цитирует слова Ханны Фрай издание «Аргументы и факты».

Механизмы этого к настоящему времени плохо изучены

По одной из версий, повышенная вероятность зачатия мальчика вначале месячного цикла может быть связана с уровнем гормонов или кислотностью. В разные периода женского цикла они разные, и это может оказывать влияние на среду в шейке матки.

Вначале цикла создаются условия, при которых вероятность того, что первым до яйцеклетки доберется сперматозоид с Y-хромосомой, необходимой для зачатия мальчика, повышается.