Шанай-Тимпишка: тайна «кипящей» реки Амазонии

Много объектов на Земле являются уникальными и не спешат раскрывать свои тайны. Но ученые не отступают и продолжают свои исследования.

В перуанской Амазонии течет уникальная река - Шанай-Тимпишка.

Местные называют ее «кипящей рекой»

Ну а как иначе, если температура воды в ней достигает температуры кипения - 100°C?!

Измерял ее исследователь Андрес Рузо из Университета Майами. Изначально он был настроен на то, что температура воды будет чуть горячее температуры кофе - 55°C.

Сделав замеры, ученый был поражен. Вода в реке почти кипит. Столь высокая температура не только делает Шанай-Тимпишку непригодной для жизни, но и опасной для людей и животных, обитающих близ нее.

Реку питают горячие источники. Вода проходит через пористые осадочные породы, нагревается и выходит на поверхность через трещины в земле.

Исследование показало, что в местах с самой высокой температурой биоразнообразие тропического леса заметно снижается. Это является подтверждением того, насколько опасным может стать глобальное потепление для человечества, пишет «Век».