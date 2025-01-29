Ученые бьют тревогу: вселенский потоп Земле грозит уже через 15 лет

Учёные бьют тревогу: городам, стоящим на берегах морей, грозит затопление уже через 15 лет!

Ещё недавно мы думали, что у нас есть целых 70 лет, чтобы что-то предпринять. Но, предупреждают климатологи, времени в запасе осталось очень мало.

Климат меняется прямо на глазах

Ливни, от которых страдают города, к сожалению, становятся нормой. Испания уже хлебнула горя в 2024 году.

Тогда, напоминает РИА Информинг, мощнейшее наводнение смыло целые улицы. Люди в панике рассказывали журналистам, что вода пришла внезапно и была к ним беспощадна.

Африка? Да сейчас даже Сахара содрогается от перемен климата. То засуха, то потоп – природа словно сошла с ума.

Древние города, погребенные под песками? Современные мегаполисы тоже могут таковыми стать, если человечество будет бездействовать и не нейтрализует негативные факторы своей жизнедеятельности, оказывающие влияние на климат.