Черные лягушки и неубиваемые черви: У животных в Чернобыле ускорилась эволюция

Животные, которые населяют зону отчуждения близ Чернобыльской АЭС, адаптировались к радиации, в том числе благодаря странным генетическим мутациям. Об этом пишет Медиапоток со ссылкой на публикацию издания «Наука для всех".

В 2016 году в Чернобыле были обнаружены уникальные черные лягушки

Цвет кожи эти земноводные изменили благодаря увеличенной выработке меланина, способного уменьшать негативное воздействие радиации.

В течение трёх лет кряду исследователи Буррако и Орисаола вылавливали чёрных лягушек в различных прудах зоны отчуждения.

В ходе своей научной работы по изучению представителей животного мира они выяснили, что цвет лягушек - следствие не текущего уровня радиации, а уровней, которые фиксировались на момент катастрофы.

Ещё одна удивительная находка - неубиваемые черви.

Профессор Мэтью Рокман, который собирал их в различных почвах зоны отчуждения, заявил, что в их геноме отсутствуют следы радиационного воздействия.

Это может говорить об одном из двух - или черви эволюционно приспособились к экстремальным условиям, или изначально обладали способностью противостоять радиации.

А вот на ком отразилось воздействие радиации, так это на волках, собаках, птицах

Популяция насчитывает много особей с мутациями.