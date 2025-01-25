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Ученые нашли объяснение расступившемуся перед Моисеем морю, описанному в Библии

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Ученые нашли объяснение расступившемуся перед Моисеем морю, описанному в Библии
В Мире / Новости науки
Фото из открытых источников

Американские ученые нашли объяснение описанному в Библии событию, когда Моисей велел морю расступиться и провел за собой по дну еврейский народ. Сотрудникам Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере удалось это сделать благодаря компьютерному моделированию.

Библейское событие, вероятно, имело место не в Красном море, а на озере Мензала. Оно расположено в восточной части дельты Нила, неподалеку от древнего города Танис.

Обработав огромный массив археологических данных, спутниковых снимок и древних карт, исследователям в ходе компьютерного моделирования удалось воссоздать границы и глубину водоема, который существовал 3000 лет назад.

Расчеты показали, что в момент, когда море перед Моисеем расступилось, был восточный ветер со скоростью 27 метров в секунду

Она сохранялась не менее 12 часов кряду. В таких условиях, показало моделирование, действительно мог возникнуть сухопутный проход по дну водоема. Ширина такого коридора составляла бы 3,2 километра, а в длину он бы растянулся примерно на 4,8 километра.

Проход мог существовать до четырех часов кряду. А этого времени было вполне достаточно для осуществления перехода.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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