Информинг » В Мире » Внутри 3000-летнего сосуда в Китае нашли остатки древнего самогона

Внутри 3000-летнего сосуда в Китае нашли остатки древнего самогона

Image 16+
Внутри 3000-летнего сосуда в Китае нашли остатки древнего самогона
В Мире / Наука и техника / Новости науки
Фото из открытых источников

Исследователи сделали сенсационный анализ, который, по сути, переписывает историю производства алкоголя.

Ещё в 2010 году в провинции Шаньдун, в захоронении времен династии Шан, был найден бронзовый сосуд в форме совы.

Уникальность находки заключалась в ее содержимом

Внутри были остатки жидкости, которую долгое время не удавалось изучить из-за коррозии крышки сосуда.

Лишь спустя 14 лет ученым удалось провести анализ содержимого. Исследования показали, что жидкость представляет собой древнейший дистиллированный напиток - его возраст превышает 3000 лет! 

Сосуд с напитком был обнаружен в удивительно хорошем состоянии, что позволило ученым сделать вывод о высоком уровне развития технологий в период династии Шан, в том числе касательно производства алкоголя.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Тайна Мирового океана, которую надлежит раскрыть: у Аляски на глубине 3300 метров ученые обнаружили светящийся шар

Тайна Мирового океана, которую надлежит раскрыть: у Аляски на глубине 3300 метров ученые обнаружили светящийся шар

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Тайна Мирового океана, которую надлежит раскрыть: у Аляски на глубине 3300 метров ученые обнаружили светящийся шар

Вчера, 22:05

Черные лягушки и неубиваемые черви: У животных в Чернобыле ускорилась эволюция

Вчера, 13:51

В Польше объявленный в розыск мужчина месяцами прятался в стоге сена

25-01-2025, 15:24

Ученые нашли объяснение расступившемуся перед Моисеем морю, описанному в Библии

25-01-2025, 14:28

Древние охотники-отравители: археологи обнаружили сложный яд для стрел возрастом 7000 лет

25-01-2025, 13:48

Оружие «Армагеддона»: СМИ рассказали, как работает и к чему ведет комплекс HAARP

25-01-2025, 10:49

Внутри 3000-летнего сосуда в Китае нашли остатки древнего самогона

24-01-2025, 18:03

Названы даты, в которые ученые и теологи предрекали апокалипсис

24-01-2025, 17:40

В Кремле прокомментировали ультиматум Трампа по украинскому конфликту

23-01-2025, 15:56

В Великобритании восьмилетний мальчик ослеп, питаясь наггетсами и сосисками

23-01-2025, 15:04

Тревел-блогерша из России перечислила обязательные для поездки в Китай вещи

22-01-2025, 17:44

Грунт, привезенный астронавтами с Луны, оказался капсулой времени

22-01-2025, 13:33

Владелица недвижимости рассказала о новой реальности для россиян в Испании

22-01-2025, 12:27

Следы климатической катастрофы: в Дании нашли свидетельства реального Рагнарека

22-01-2025, 12:06

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова потратили только за проживание на Мальдивах свыше 800 тысяч рублей

22-01-2025, 11:27

Рыба Судного дня: В Мексике на пляж выбросило предвещающего катаклизмы живого сельдяного короля

22-01-2025, 10:44

В Южной Америке обнаружили первого распыляющего яд скорпиона

21-01-2025, 18:41

Депутат Делягин считает, что образ Мелании Трамп на инаугурации мужа был демонстрацией силы

21-01-2025, 17:52

Глава Nothing Пэй предсказал 10 технологических трендов на 2025 год

21-01-2025, 16:23

Российские туристы потеряли паспорта в Индии и теперь не могут вернуться домой

21-01-2025, 16:00

Новости партнеров
2023
ru-RU