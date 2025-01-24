Внутри 3000-летнего сосуда в Китае нашли остатки древнего самогона

Исследователи сделали сенсационный анализ, который, по сути, переписывает историю производства алкоголя.

Ещё в 2010 году в провинции Шаньдун, в захоронении времен династии Шан, был найден бронзовый сосуд в форме совы.

Уникальность находки заключалась в ее содержимом

Внутри были остатки жидкости, которую долгое время не удавалось изучить из-за коррозии крышки сосуда.

Лишь спустя 14 лет ученым удалось провести анализ содержимого. Исследования показали, что жидкость представляет собой древнейший дистиллированный напиток - его возраст превышает 3000 лет!

Сосуд с напитком был обнаружен в удивительно хорошем состоянии, что позволило ученым сделать вывод о высоком уровне развития технологий в период династии Шан, в том числе касательно производства алкоголя.