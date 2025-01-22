Тревел-блогерша из России перечислила обязательные для поездки в Китай вещи

Побывавшая в Китае российская тревел-блогерша рассказала соотечественникам, что непременно надо взять с собой, отправляясь в эту страну.

Рекомендации девушки приведены в Дзен-блоге «Надюшка-путешественница».

Россиянам, не владеющих китайским языком, без переводчика в стране делать нечего. Причём, блогерша советует устанавливать такой, который мог бы работать оффлайн, то есть без подключения к интернету.

В Китае сбои с сетью нередки, это стоит иметь в виду

Чтобы быть всегда на связи, она советует не только подключить роуминг, но и приобрести местную сим-карту. В Китае также можно взять в аренду роутер.

Блогерша настоятельно советует загрузить на смартфон карты, которые были бы доступны без подключения к сети.