Грунт, привезенный астронавтами с Луны, оказался капсулой времени

Участники миссии «Апполон-16» собрали на поверхности Луны образцы грунта и доставили их на Землю. В общей сложности на исследование было отправлено 95 килограммов. Ученые изучили переданный астронавтами материал и пришли к неожиданным выводам.
Во время исследования обратили на себя внимание специалистов реголитовые брекчии
Так принято называть ставшие кусочками частицы лунной пыли, которые превратились в субстанцию наподобие цемента в процессе сплавления породы при «бомбардировке» метеоритами.
Эти камешки, по словам ученых, являются настоящей «капсулой времени», ведь они фактически законсервировали химический состав почвы на момент их формирования.
Передовые методы аналитической масс-спектрометрии позволили американским и британским планетологам проанализировать состав газов, оставшихся в лунных брекчиях. Благодаря этому ученые имеют возможность оценить, сколько времени образцы подвергались воздействию солнечных ветров.