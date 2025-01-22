Грунт, привезенный астронавтами с Луны, оказался капсулой времени

Участники миссии «Апполон-16» собрали на поверхности Луны образцы грунта и доставили их на Землю. В общей сложности на исследование было отправлено 95 килограммов. Ученые изучили переданный астронавтами материал и пришли к неожиданным выводам.

Во время исследования обратили на себя внимание специалистов реголитовые брекчии

Так принято называть ставшие кусочками частицы лунной пыли, которые превратились в субстанцию наподобие цемента в процессе сплавления породы при «бомбардировке» метеоритами.

Эти камешки, по словам ученых, являются настоящей «капсулой времени», ведь они фактически законсервировали химический состав почвы на момент их формирования.

Передовые методы аналитической масс-спектрометрии позволили американским и британским планетологам проанализировать состав газов, оставшихся в лунных брекчиях. Благодаря этому ученые имеют возможность оценить, сколько времени образцы подвергались воздействию солнечных ветров.



