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Следы климатической катастрофы: в Дании нашли свидетельства реального Рагнарека

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Следы климатической катастрофы: в Дании нашли свидетельства реального Рагнарека
В Мире / Новости науки
Фото из открытых источников

Сотрудники Национального музея Дании смогли выявить следы климатической катастрофы, которая произошла на Земле примерно 1500 лет назад.

Исследователи полагают, что именно она стала прообразом скандинавской легенды о Рагнареке, в которой описываются стихийные бедствия и даже гибель богов

Следы были найдены учеными после того, как они тщательно изучили годичные кольца дубов в Дании и ледяные керны из Гренландии.

Полученные сведения были сопоставлены. В результате был сделан вывод, что глобальная климатическая катастрофа, о которой идет речь - аномальное похолодание. Предположительно, оно длилось с 539-го по 541-ый год нашей эры. 

Вероятно, именно глобальное похолодание заложило основы миграции. Замерзающие люди тогда начали покидать местность, в которой проживали испокон веков, отправившись в регионы, где климат был гораздо теплее.

Археологические находки того времени указывают на то, что скандинавы тогда пытались делать подношение богам в надежде вернуть тепло, передает Медиапоток.


Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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