Информинг » В Мире » Владелица недвижимости рассказала о новой реальности для россиян в Испании

Владелица недвижимости рассказала о новой реальности для россиян в Испании

Image 16+
Владелица недвижимости рассказала о новой реальности для россиян в Испании
В Мире
Фото из открытых источников

Испания - страна, в которую россияне традиционно отправлялись на отдых, а некоторые даже обзаводились недвижимостью. После февраля 2022 года некоторые жители РФ даже эмигрировали туда. 

Антироссийские санкции сделали поездки в страну дороже, но невзирая на трудности, многие соотечественники не отказались от отдыха в Испании. О сложностях, с которыми приходится сталкиваться, рассказала Наталья Васильевна. У нее в этой стране есть во владении собственная недвижимость.

По словам женщины, путь до испанских курортов в последние годы стал более трудным из-за необходимости делать несколько пересадок. Людям старшего возраста такие поездки переносить особенно тяжело.

Въезд в страну без вида на жительство или постоянной визы стал проблематичным, отметила Наталья Васильевна.

Русскоговорящих туристов на курортах в Испании стало гораздо меньше, чем в былые годы

Но есть и положительные изменения, считает женщина. По ее словам, к русским в Испании сейчас начали относиться несколько лучше, чем пару-тройку лет назад. 

Она лично за две недели пребывания в Испании ни разу не увидела, чтобы кто-то из местных негативно к ней относился, пишет АБН24.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Ученый, предсказавший землетрясение в Турции, выдал новый пугающий прогноз

Ученый, предсказавший землетрясение в Турции, выдал новый пугающий прогноз

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Грунт, привезенный астронавтами с Луны, оказался капсулой времени

Сегодня, 13:33

Владелица недвижимости рассказала о новой реальности для россиян в Испании

Сегодня, 12:27

Следы климатической катастрофы: в Дании нашли свидетельства реального Рагнарека

Сегодня, 12:06

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова потратили только за проживание на Мальдивах свыше 800 тысяч рублей

Сегодня, 11:27

Рыба Судного дня: В Мексике на пляж выбросило предвещающего катаклизмы живого сельдяного короля

Сегодня, 10:44

В Южной Америке обнаружили первого распыляющего яд скорпиона

Вчера, 18:41

Депутат Делягин считает, что образ Мелании Трамп на инаугурации мужа был демонстрацией силы

Вчера, 17:52

Глава Nothing Пэй предсказал 10 технологических трендов на 2025 год

Вчера, 16:23

Российские туристы потеряли паспорта в Индии и теперь не могут вернуться домой

Вчера, 16:00

TUIK: список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции возглавили россияне

Вчера, 15:38

Ученый, предсказавший землетрясение в Турции, выдал новый пугающий прогноз

Вчера, 15:13

Express порекомендовал бюджетную альтернативу Мальдивам - «тропический рай» без толп туристов

Вчера, 13:46

Одним ударом молнии в Норвегии убило сразу 300 оленей

Вчера, 12:47

Распад США, землетрясения, Антихрист: что говорили предсказатели о правлении Трампа

Вчера, 12:32

Трамп пообещал России «большие проблемы» в случае отказа от соглашения по Украине

Вчера, 12:05

«Позволила брать за руку, но на большее оказалась не согласна»: В Сети обсуждают шляпу, из-за которой Трамп не смог поцеловать жену Меланию

Вчера, 11:23

Психологи и психиатры призвали Премьера Словакии Фицо изменить поведение или уйти из политики

20-01-2025, 19:18

В Англии мужчина, выбравшись со съемной квартиры, оставил после себя 200 бутылок с мочой

20-01-2025, 18:18

Новый сценарий апокалипсиса для всего живого на Земле выдали ученые: «влажный» парниковый эффект

20-01-2025, 13:49

Nature: за последние 40 лет растаяли более 90% ледников Шпицбергена

19-01-2025, 14:00

Новости партнеров
2023
ru-RU