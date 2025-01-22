Владелица недвижимости рассказала о новой реальности для россиян в Испании

Испания - страна, в которую россияне традиционно отправлялись на отдых, а некоторые даже обзаводились недвижимостью. После февраля 2022 года некоторые жители РФ даже эмигрировали туда.

Антироссийские санкции сделали поездки в страну дороже, но невзирая на трудности, многие соотечественники не отказались от отдыха в Испании. О сложностях, с которыми приходится сталкиваться, рассказала Наталья Васильевна. У нее в этой стране есть во владении собственная недвижимость.

По словам женщины, путь до испанских курортов в последние годы стал более трудным из-за необходимости делать несколько пересадок. Людям старшего возраста такие поездки переносить особенно тяжело.

Въезд в страну без вида на жительство или постоянной визы стал проблематичным, отметила Наталья Васильевна.

Русскоговорящих туристов на курортах в Испании стало гораздо меньше, чем в былые годы

Но есть и положительные изменения, считает женщина. По ее словам, к русским в Испании сейчас начали относиться несколько лучше, чем пару-тройку лет назад.

Она лично за две недели пребывания в Испании ни разу не увидела, чтобы кто-то из местных негативно к ней относился, пишет АБН24.