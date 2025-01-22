Евгений Петросян и Татьяна Брухунова потратили только за проживание на Мальдивах свыше 800 тысяч рублей

Евгений Петросян вместе со своей молодой женой Татьяной Брухуновой отдыхают на Мальдивах по высшему разряду. О том, во сколько обходится им поездка на курорт, рассказало издание «Аргументы и факты».

Петросян и Брухунова улетели на Мальдивы в конце января текущего года. Корреспонденты связались с туристическим агентством и узнали от его сотрудников, что супруги отдыхают в пятизвездочном остров-курорте.

Средняя стоимость номера там - 150 тысяч рублей, за неделю отельеры берут 800 тысяч рублей

Плюс паре пришлось оплатить авиаперелет. Вряд ли муж и жена летели на отдых эконом-классом.

«Прямой рейс до Мале, столицы Мальдив, в экономклассе стоит 85 тысяч рублей, а в бизнесе — 280 тысяч рублей на человека, - поведали в агентстве. - Можно, конечно, остановить свой выбор на стыковочном рейсе, но он не будет сильно дешевле — полет через Дубай обойдется в 75 тысяч в экономе, а в бизнесе стартует от 220 тысяч».

Издание также отметило, что за питание в течение недели отдыха пара могла потратить на Мальдивах порядка 250 тысяч рублей.

РИА Информинг вчера порекомендовал россиянам бюджетную альтернативу Мальдивам.