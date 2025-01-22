Информинг » В Мире » Евгений Петросян и Татьяна Брухунова потратили только за проживание на Мальдивах свыше 800 тысяч рублей

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова потратили только за проживание на Мальдивах свыше 800 тысяч рублей

Image 16+
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова потратили только за проживание на Мальдивах свыше 800 тысяч рублей
В Мире / Знаменитости
Фото из открытых источников

Евгений Петросян вместе со своей молодой женой Татьяной Брухуновой отдыхают на Мальдивах по высшему разряду. О том, во сколько обходится им поездка на курорт, рассказало издание «Аргументы и факты».

Петросян и Брухунова улетели на Мальдивы в конце января текущего года. Корреспонденты связались с туристическим агентством и узнали от его сотрудников, что супруги отдыхают в пятизвездочном остров-курорте.

Средняя стоимость номера там - 150 тысяч рублей, за неделю отельеры берут 800 тысяч рублей

Плюс паре пришлось оплатить авиаперелет. Вряд ли муж и жена летели на отдых эконом-классом.

«Прямой рейс до Мале, столицы Мальдив, в экономклассе стоит 85 тысяч рублей, а в бизнесе — 280 тысяч рублей на человека, - поведали в агентстве. - Можно, конечно, остановить свой выбор на стыковочном рейсе, но он не будет сильно дешевле — полет через Дубай обойдется в 75 тысяч в экономе, а в бизнесе стартует от 220 тысяч».

Издание также отметило, что за питание в течение недели отдыха пара могла потратить на Мальдивах порядка 250 тысяч рублей.

РИА Информинг вчера порекомендовал россиянам бюджетную альтернативу Мальдивам.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Ученый, предсказавший землетрясение в Турции, выдал новый пугающий прогноз

Ученый, предсказавший землетрясение в Турции, выдал новый пугающий прогноз

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Грунт, привезенный астронавтами с Луны, оказался капсулой времени

Сегодня, 13:33

Владелица недвижимости рассказала о новой реальности для россиян в Испании

Сегодня, 12:27

Следы климатической катастрофы: в Дании нашли свидетельства реального Рагнарека

Сегодня, 12:06

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова потратили только за проживание на Мальдивах свыше 800 тысяч рублей

Сегодня, 11:27

Рыба Судного дня: В Мексике на пляж выбросило предвещающего катаклизмы живого сельдяного короля

Сегодня, 10:44

В Южной Америке обнаружили первого распыляющего яд скорпиона

Вчера, 18:41

Депутат Делягин считает, что образ Мелании Трамп на инаугурации мужа был демонстрацией силы

Вчера, 17:52

Глава Nothing Пэй предсказал 10 технологических трендов на 2025 год

Вчера, 16:23

Российские туристы потеряли паспорта в Индии и теперь не могут вернуться домой

Вчера, 16:00

TUIK: список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции возглавили россияне

Вчера, 15:38

Ученый, предсказавший землетрясение в Турции, выдал новый пугающий прогноз

Вчера, 15:13

Express порекомендовал бюджетную альтернативу Мальдивам - «тропический рай» без толп туристов

Вчера, 13:46

Одним ударом молнии в Норвегии убило сразу 300 оленей

Вчера, 12:47

Распад США, землетрясения, Антихрист: что говорили предсказатели о правлении Трампа

Вчера, 12:32

Трамп пообещал России «большие проблемы» в случае отказа от соглашения по Украине

Вчера, 12:05

«Позволила брать за руку, но на большее оказалась не согласна»: В Сети обсуждают шляпу, из-за которой Трамп не смог поцеловать жену Меланию

Вчера, 11:23

Психологи и психиатры призвали Премьера Словакии Фицо изменить поведение или уйти из политики

20-01-2025, 19:18

В Англии мужчина, выбравшись со съемной квартиры, оставил после себя 200 бутылок с мочой

20-01-2025, 18:18

Новый сценарий апокалипсиса для всего живого на Земле выдали ученые: «влажный» парниковый эффект

20-01-2025, 13:49

Nature: за последние 40 лет растаяли более 90% ледников Шпицбергена

19-01-2025, 14:00

Новости партнеров
2023
ru-RU