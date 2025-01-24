Названы даты, в которые ученые и теологи предрекали апокалипсис

Человечество всегда интересовал ответ на вопрос, когда настанет конец света. Философы и ученые на протяжении веков пытались заглянуть за завесу времени и предсказать судьбу человечества.

Множество пророчеств и теорий о конце света дошли до наших дней.

Пророки и ученые о конце света: от Мерлина до Хокинга

Один из самых известных пророков, Мерлин, советник короля Артура, предрекал гибель человечества в результате глобальных экологических изменений.

Его слова о том, что «леса станут городами, а города — лесами», можно интерпретировать как предупреждение о масштабном разрушении природы и утрате баланса в экосистеме.

Американский мистик Эдгар Кейси также видел конец света в результате природных катаклизмов.

Он прогнозироаал смещение полюсов Земли, мощные землетрясения и извержения вулканов, которые приведут к глобальной катастрофе.

Даже великий ученый Исаак Ньютон, помимо своих научных исследований, уделял большое внимание изучению Библии. Используя астрологические расчеты и библейские тексты, он определил приблизительную дату конца света — 2060 год.

Современный гений науки Стивен Хокинг, разделял опасения своих предшественников. В числе угроз он называл ядерную войну, развитие искусственного интеллекта, способного выйти из-под контроля, и экологические катастрофы.

Несмотря на то, что многие предсказания конца света не сбылись, подобные прогнозы продолжают волновать умы людей.

Они заставляют нас задуматься о нашем месте во Вселенной, о ценности жизни и о необходимости бережно относиться к ресурсам и планете.