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Оружие «Армагеддона»: СМИ рассказали, как работает и к чему ведет комплекс HAARP

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Оружие «Армагеддона»: СМИ рассказали, как работает и к чему ведет комплекс HAARP
В Мире / Наука и техника / О разном
Фото из открытых источников

В мире уже существует грозное тектоническое оружие, и по факту контролируют его США. О нем написала «Комсомольская правда».

Речь о комплексе HAARP, размещённом в Норвегии

Фактически он находится под контролем Минобороны США.

Некоторые ученые предполагают, что комплекс в состоянии генерировать радиоволны, которые провоцируют различные природные катаклизмы на земле, в том числе землетрясения, цунами, сильнейшие штормы и так далее.

 

Исседователи уже увидели связь между его работой и наступающей аномальной жарой либо наводнениями.

Есть версия, что HAARP способен влиять на электрические слои атмосферы посредством радиоволн, вызывая изменения климата. Доказательств этому пока нет.

Но есть опасения, что HAARP может воздействовать на ионосферу над Черным морем, что делает его настоящим оружием «Армагеддона».

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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